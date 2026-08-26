Altın fiyatlarında yön ne olacak? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 26 Ağustos 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları, ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artıracağını açıklamasının ardından başladığı yükselişini sürdürdü. Ons altın salı günü mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazanımlarını korudu.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 7.186 TL Çeyrek altın 11.724 TL Cumhuriyet altını 46.711 TL Ons altın 4.644 Dolar Yarım altın 23.442 TL Tam altın 46.466 TL Gremse altın 116.521 TL

Spot altının ons fiyatı fazla değişmeyerek 4.652,39 ABD Doları seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 yükselerek 4.709,20 ABD Doları'na çıktı.

GÖZLER FED'İN TAKİP ETTİĞİ ENFLASYON GÖSTERGESİNDE

Yatırımcıların bugün odaklandığı başlıca veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında yakından takip ettiği temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi olacak.

Piyasalar ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı bekliyor. Warsh'ın faiz politikasına ilişkin vereceği mesajların, Fed'in eylül toplantısına yönelik beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

DÜŞÜK ENFLASYON ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Analistler, enflasyonun beklentilerin altında kalması ve Warsh'ın güvercin veya dengeli bir mesaj vermesi halinde altın fiyatlarındaki yükselişin güç kazanabileceğini belirtiyor.

Böyle bir senaryoda reel faizlerin gerileyeceği beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırabilir.

ABD'de son dönemde açıklanan zayıf istihdam verileri ve tüketici enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi, eylül ayında faiz artışı beklentilerini sınırlamıştı.

PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in gelecek ay faizleri sabit bırakma ihtimalini yüzde 63,6 olarak fiyatlıyor.

Bu nedenle PCE verisi ve Jackson Hole'dan gelecek mesajların, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yönü açısından kritik olması bekleniyor.

HÜRMÜZ GELİŞMELERİ DEĞERLİ METALLERİ ETKİLİYOR

Jeopolitik gelişmeler de değerli metal fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin Umman ile görüşmeleri yeniden başlattığını açıklaması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Piyasalarda jeopolitik risklerin seyri, petrol fiyatları, ABD Doları ve faiz beklentileri de altının yönü açısından yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,7 artışla 69,09 ABD Doları'na, platin yüzde 0,6 yükselişle 1.869,22 ABD Doları'na, paladyum ise yüzde 1,4 artışla 1.345,30 ABD Doları'na çıktı.