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Altın fiyatlarında yön ne olacak? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 26 Ağustos 2026 Çarşamba...

Altın fiyatlarında yön ne olacak? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 26 Ağustos 2026 Çarşamba...

26.08.2026 09:44:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında yön ne olacak? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 26 Ağustos 2026 Çarşamba...

26 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 26 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artıracağını açıklamasının ardından başladığı yükselişini sürdürdü. Ons altın salı günü mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazanımlarını korudu.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 7.186 TL
Çeyrek altın 11.724 TL
Cumhuriyet altını 46.711 TL
Ons altın 4.644 Dolar
Yarım altın 23.442 TL
Tam altın 46.466 TL
Gremse altın 116.521 TL

Spot altının ons fiyatı fazla değişmeyerek 4.652,39 ABD Doları seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 yükselerek 4.709,20 ABD Doları'na çıktı.

GÖZLER FED'İN TAKİP ETTİĞİ ENFLASYON GÖSTERGESİNDE

Yatırımcıların bugün odaklandığı başlıca veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında yakından takip ettiği temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi olacak.

Piyasalar ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı bekliyor. Warsh'ın faiz politikasına ilişkin vereceği mesajların, Fed'in eylül toplantısına yönelik beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

DÜŞÜK ENFLASYON ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Analistler, enflasyonun beklentilerin altında kalması ve Warsh'ın güvercin veya dengeli bir mesaj vermesi halinde altın fiyatlarındaki yükselişin güç kazanabileceğini belirtiyor.

Böyle bir senaryoda reel faizlerin gerileyeceği beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırabilir.

ABD'de son dönemde açıklanan zayıf istihdam verileri ve tüketici enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi, eylül ayında faiz artışı beklentilerini sınırlamıştı.

PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in gelecek ay faizleri sabit bırakma ihtimalini yüzde 63,6 olarak fiyatlıyor.

Bu nedenle PCE verisi ve Jackson Hole'dan gelecek mesajların, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yönü açısından kritik olması bekleniyor.

HÜRMÜZ GELİŞMELERİ DEĞERLİ METALLERİ ETKİLİYOR

Jeopolitik gelişmeler de değerli metal fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin Umman ile görüşmeleri yeniden başlattığını açıklaması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Piyasalarda jeopolitik risklerin seyri, petrol fiyatları, ABD Doları ve faiz beklentileri de altının yönü açısından yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,7 artışla 69,09 ABD Doları'na, platin yüzde 0,6 yükselişle 1.869,22 ABD Doları'na, paladyum ise yüzde 1,4 artışla 1.345,30 ABD Doları'na çıktı.

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