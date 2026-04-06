Altın, gümüş ve petrolde kırılma noktası: İslam Memiş kritik tarihi açıkladı

Dünya genelinde altın ve gümüş gibi değerli metaller jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, haftanın ilk günlerinde bazı piyasalarda tatil nedeniyle sakinlik öne çıktı.

Finans Analisti İslam Memiş, haftaya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu hafta gergin bir hafta; piyasalarda geniş bant aralığı bizi bekliyor. Hem Çin’de hem de Avrupa’da resmi tatil olduğu için piyasalar kapalı. Avrupa borsaları bugün kapalı olduğu için sert dalgalar beklenmeyebilir, ancak Trump’tan gelecek açıklamalar bu durumu değiştirebilir" dedi.

FED TUTANAKLARI VE VERİ GÜNDEMİ

Haftanın ilerleyen günlerinde veri akışının yoğunlaşmasıyla birlikte piyasalarda hareketliliğin artması bekleniyor.

Çarşamba günü Euro Bölgesi enflasyon verileri açıklanacak. ABD tarafında ise önemli gelişmeler takip edilecek. Memiş, bu süreci, "Fed toplantı tutanakları yayımlanacak. Japonya’da cuma günü ÜFE verisi, ABD’de de ÜFE verisi açıklanacak. Bunlar piyasalar için önemli" sözleriyle değerlendirdi.

İran ile ABD arasındaki gerilimin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirten Memiş, "Piyasalar kısmen fırsat vermeye devam ediyor ancak geniş bant aralığında dalgalanma var" diyerek kısa vadeli işlemler konusunda uyarıda bulundu.

BORSA VE DÖVİZDE HEDEF SEVİYELER

Yurtiçinde Borsa İstanbul ve döviz kurlarına ilişkin beklentiler yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Memiş, "Borsa İstanbul’da 12.400–12.900 puan aralığı takip ediliyor. Tavanın üzerine çıkılırsa kademeli alım fırsatı veriyor, benim nazarımda. Döviz baskılanmaya devam ediyor. Dolar 44,59 lira seviyesinde. Dolarda yıl sonuna kadar 50 lira bekliyoruz" diyerek öngörülerini paylaştı.

ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Petrol fiyatlarındaki yükselişin dolar karşısındaki yatırım araçları üzerinde baskı oluşturduğu görülüyor.

Ons altın için 4780 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu belirten Memiş, "4780 dolar seviyesi ons altın için güçlü bir direnç seviyesi. Aşağı yönlü kırılırsa düşüş devam eder. Yükselişin devam etmesi için ise 4780 seviyesinin kırılması gerekiyor. Enflasyon verileri, özellikle cuma günü saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi, bize net ipucu verecek" dedi.

Gram altının ons fiyatına bağlı hareket ettiğini ifade eden Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için haftanın fırsat sunduğunu dile getirdi. Gümüşte ise 70 doların altının alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

BATI ASYA GELİŞMELERİ VE KRİTİK GÜN

Batı Asya kaynaklı haber akışının brent petrol ve değerli metaller üzerinde sert fiyat hareketlerine yol açabileceği belirtiliyor.

Memiş, olası senaryolara ilişkin, "Eğer ateşkes olmazsa daha şiddetli bir saldırı görülebilir ve çok daha sert gelişmeler yaşanabilir. Bir anlaşma haberi gelirse petrolde hızlı gerileme, altın ve gümüş gibi metallerde ise hızlı yükselişler yaşanır. Bu yüzden çarşamba gününün çok kritik olduğunu yeniden hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.