Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ALTIN KÜRESEL GELİŞMELERLE GÜÇ KAZANIYOR
Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerdeki belirsizliklerin sürmesi ve doların değer kaybetmesiyle birlikte güç kazandı.
ONS ALTINDA SON DURUM
Ons altın, sabah saatlerinde 3 bin 372 dolar seviyesini test etmesinin ardından yüzde 0,11 artışla 3 bin 359 dolardan işlem görüyor.
'BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR'
OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Potansiyel olarak dip alıcıların resme geri döndüğünü görüyoruz ve bugünkü Asya seansına bakarsanız, ralli aynı zamanda bu dolar gücünün gevşemesine de atfedildi. Özellikle Çin ile ABD ve hatta AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler devam ediyor” açıklamasını yaptı.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 229 TL
- Çeyrek altın: 6 bin 928 TL
- Cumhuriyet altını: 27 bin 586 TL
- Ons altın: 3 bin 359 dolar
- Yarım altın: 13 bin 857 TL
- Tam altın: 27 bin 335 TL
- Gremse altın: 68 bin 548 TL