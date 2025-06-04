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Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…
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Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…

4.06.2025 09:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…

4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 4 Haziran 2025 Çarşamba...
Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ALTIN KÜRESEL GELİŞMELERLE GÜÇ KAZANIYOR

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerdeki belirsizliklerin sürmesi ve doların değer kaybetmesiyle birlikte güç kazandı.

Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın, sabah saatlerinde 3 bin 372 dolar seviyesini test etmesinin ardından yüzde 0,11 artışla 3 bin 359 dolardan işlem görüyor.

Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…

'BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR'

OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Potansiyel olarak dip alıcıların resme geri döndüğünü görüyoruz ve bugünkü Asya seansına bakarsanız, ralli aynı zamanda bu dolar gücünün gevşemesine de atfedildi. Özellikle Çin ile ABD ve hatta AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 229 TL
  • Çeyrek altın: 6 bin 928 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 586 TL
  • Ons altın: 3 bin 359 dolar
Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…
  • Yarım altın: 13 bin 857 TL
  • Tam altın: 27 bin 335 TL
  • Gremse altın: 68 bin 548 TL
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