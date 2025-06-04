Altın güne hareketli başladı: Fiyatlar yönünü değiştirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Haziran 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 4 Haziran 2025 Çarşamba...

'BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR'

OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Potansiyel olarak dip alıcıların resme geri döndüğünü görüyoruz ve bugünkü Asya seansına bakarsanız, ralli aynı zamanda bu dolar gücünün gevşemesine de atfedildi. Özellikle Çin ile ABD ve hatta AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler devam ediyor” açıklamasını yaptı.