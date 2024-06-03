Altın güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Haziran 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:49

Güncelleme: 03.06.2024 - 10:49

Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 956 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 278 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da cuma günü yüzde 0,7 azalışla günü 2 bin 327 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 325 dolarda bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Analistler, küresel piyasalarda, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, söz konusu verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Hafta içinde özellikle ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden ülkenin iş gücü piyasasına ilişkin alınacak sinyallerin önemli olduğunu aktaran analistler, ilgili verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik beklentileri etkilemesinin olası olduğunu bildirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun kontrol altına alınmadan önce borçlanma maliyetlerini düşürmenin, ülke refahının temellerini riske atacağını kaydederek, faizlerin "uzun" bir süre sabit kalması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 75,45 arttı.