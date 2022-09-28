Altın günü düşüşle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 986 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 962 bin 500 lira, en yüksek 986 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 986 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 952 milyon 184 bin 290,85 lira, işlem miktarı ise 4.095,75 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 952 milyon 447 bin 832,35 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NBGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|990.000,00
|1.654,10
|En Düşük
|962.500,00
|1.605,75
|En Yüksek
|986.000,00
|1.645,85
|Kapanış
|986.000,00
|1.636,00
|Ağırlıklı Ortalama
|974.233,23
|1.626,25
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.952.184.290,85
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|
4.095,75
|Toplam İşlem Adedi
|92
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