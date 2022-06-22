Altın günü düşüşle tamamladı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:38

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 19 bin lira, en yüksek 1 milyon 25 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 19 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 439 milyon 916 bin 457,84 lira, işlem miktarı ise 432,36 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 461 milyon 88 bin 132 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: