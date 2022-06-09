Altın günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 22 bin 700 liraya yükseldi.

AA
09 Haziran 2022 Perşembe, 16:55
Altın günü yükselişle kapattı
Abone Ol google-news

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 21 bin 630 lira, en yüksek 1 milyon 27 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 22 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 955 milyon 236 bin 670,75 lira, işlem miktarı ise 1.927,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 969 milyon 832 bin 767,53 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.018.700,00 1.858,00
En Düşük 1.021.630,00 1.831,80
En Yüksek 1.027.200,00 1.875,25
Kapanış 1.022.700,00 1.847,00
Ağırlıklı Ortalama 1.026.218,41 1.846,59
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.955.236.670,75  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.927,28  
Toplam İşlem Adedi 47

altın Altın borsası Altın kilo
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler