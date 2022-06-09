Altın günü yükselişle kapattı

09 Haziran 2022 Perşembe, 16:55

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 21 bin 630 lira, en yüksek 1 milyon 27 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 22 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 955 milyon 236 bin 670,75 lira, işlem miktarı ise 1.927,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 969 milyon 832 bin 767,53 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: