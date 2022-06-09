Altında yükseliş sürüyor: Cumhuriyet altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (9 Haziran 2022)

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:38

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2.4 artışla 1.021.7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0.2 artışla 1.024 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.679 lira, Cumhuriyet altını da 6.857 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.850,8 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE DOLAR TALEBİ SÜRÜYOR

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde emtia piyasalarında oynaklığın sürdüğünü belirtti.

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını aktaran analistler, küresel ölçekte dolar talebinin de sürdüğünü söyledi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.