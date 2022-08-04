Altın günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 23 bin liraya yükseldi.

AA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:42
Altın günü yükselişle kapattı
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 23 bin lira, en yüksek 1 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 1 milyon 23 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 934 milyon 206 bin 717,51 lira, işlem miktarı ise 1.892,21 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 958 milyon 56 bin 552,34 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


 STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.019.500,00 1.771,15
En Düşük 1.023.000,00 1.756,30
En Yüksek 1.035.000,00 1.787,75
Kapanış 1.023.000,00 1.783.90
Ağırlıklı Ortalama 1.027.975,61 1.772,04
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.934.206.717,51
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.892,21
Toplam İşlem Adedi 43

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