Asya borsaları, Hindistan hariç yükseldi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusu bugün Tayvan adası çevresinde askeri tatbikata başladı. Gerçek atışların da yapıldığı tatbikat, 7 Ağustos'a kadar sürecek. Konuya ilişkin gelişmeler bir müddet daha gündemde kalacak olsa da pay piyasalarının yeni güne pozitif başlaması dikkati çekiyor. Söz konusu yükselişte, Alibaba'nın bugün açıklanacak finansal sonuçları öncesi teknoloji hisselerine gelen alımlar etkili oldu.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.189 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselerek 2.473 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 27.932 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 134,1 seviyelerinde seyrediyor.
BOE FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 58.149 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 20.143 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve veri gündeminin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.
BoE'nin faiz kararı ve sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı değerlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yükselen enflasyon karşısında aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay politika faizini 50 baz puan artırmasının beklendiğini kaydetti.
Video Haberler
- Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı
- Yoğun bakıma yatışlarda artış
- Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
- İşte EYT düzenlemesinde masadaki formüller
- 'İktidarı sallantıda'
- Soylu'dan KPSS açıklaması
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- İstanbul'da feci kaza: Bir çocuk öldü, 4 yaralı
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- '7 ve üzeri şiddetinde deprem olabilir'
En Çok Okunan Haberler
-
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- Bayrampaşa Hali'ndeki işçiler ayağa kalktı