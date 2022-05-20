Altın haftayı sınırlı yükselişle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 937 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 937 bin lira, en yüksek 957 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 937 bin liradan tamamladı.
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 859 milyon 803 bin 881,63 lira, işlem miktarı ise 4.092,14 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 988 milyon 74 bin 519,14 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|930.700,00
|1.820,20
|En Düşük
|937.000,00
|1.830,00
|En Yüksek
|957.500,00
|1.853,80
|Kapanış
|937.000,00
|1.835,55
|Ağırlıklı Ortalama
|947.751,68
|1.842,49
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.859.803.881,63
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|4.092,14
|Toplam İşlem Adedi
|254
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