Altın için yeni rekor senaryosu: Dev bankadan fiyatlarda güçlü yükseliş sinyali! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Aralık 2025 Perşembe altın fiyatları…

Goldman Sachs, mevcut düşük altın pozisyonları ve yatırımcıların portföy çeşitlendirme eğilimindeki artışa dayanarak altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar ons başına 4 bin 900 dolarlık tahminin üzerinde ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını açıkladı.

YATIRIMCI TALEBİ VE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME ETKİSİ Banka, son dönemde birçok yatırımcının yeniden altına pozitif tahsis çağrısı yaptığını vurgulayarak, çeşitlendirme davranışlarındaki değişimin değerli metal için ek destek sağlayabileceğini belirtti.

Goldman Sachs’a göre hem riskten korunma arayışı hem de uzun vadeli portföy stratejilerinde altının rolünün güçlenmesi, fiyatların önümüzdeki iki yılda yukarı yönlü seyrini sürdürebileceğine işaret ediyor.

FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA YÖN ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında ons altın güne düşüşle başladı. Ons altın yaklaşık yüzde 0,4 değer kaybederek 4 bin 212 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, altın ve döviz kurundaki değişimleri etkiliyor. Yatırımcılar ve yurttaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.

11 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 780 TL

5 bin 780 TL Çeyrek altın: 9 bin 561 TL

9 bin 561 TL Cumhuriyet altını: 38 bin 86 TL

38 bin 86 TL Ons altın: 4 bin 215 dolar