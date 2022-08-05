Altın istihdam verisi sonrası düşüşte
Uluslararası piyasalarda bir ayın zirvesine çıkan altın fiyatları ABD verisi sonrası yüzde 1'den fazla düşüşle 1770 doların altına indi.
ABD’den gelen temmuz ayın tarım dışı istihdam verisi altını frenledi. ABD’de temmuz ayında tarım dışı istihdam 528 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi artışın 250 bin olması yönündeydi. Ülkede işsizlik yüzde 3,5'e geriledi.
Bu verinin ABD ekonomisinin resesyonda olmadığına işaret etmesinin ardından altının onsu uluslararası piyasalarda düşüşe geçti. Ekonominin resesyonda olmaması Fed'in güçlü faiz artışına devam edebileceğine işaret ediyor.
BİR AYIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Altının ons fiyatı dün 1793 dolarla bir ayın zirvesini görmüştü.
İç piyasada gram altın 1021, çeyrek altın 1680, cumhuriyet altını 6 bin 915 liradan satılıyor.
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