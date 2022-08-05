Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 2.720,46 puana geriledi.
Dün 2.723,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10.77 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 2.734,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.707,18, en yüksek ise 2.738,85 puanla rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,63 gerilerken, mali endeks yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve teknoloji endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, ASELSAN, SASA Polyester ve Kardemir (D) oldu.
ALTININ ONSU 1.786,7 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0230, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 133 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9660 liradan, Euro 18,3780 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.786,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 93,3 dolardan işlem görüyor.
Video Haberler
- Rusya'dan Erdoğan'a Akkuyu telefonu
- Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrild
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 'Köpeğime toz geldi' dedi, temizlik görevlisini darbetti
- Pendik'te 'ayağımı ezdin' cinayeti: Boğazından bıçakladı
- Beşiktaş’ta trafik kazası: 7 yaralı
- İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Abdurrahman Dilipak: 'Ankara siyaseti bütün kanatları il
- Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda...
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'
- YAŞ kararları açıklandı
- Bahçeli'den 'KPSS' açıklaması