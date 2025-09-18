Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD Merkez Bankası’nın beklentilere paralel faiz kararı sonrası altın fiyatlarında dalgalanma yaşandı. Dünkü işlemlerde ons altın 3 bin 707 dolarla rekor seviyeye yükselirken, günü yüzde 0,81 düşüşle 3 bin 660 dolardan kapattı. Fed sonrası ilk işlem gününde fiyat 3 bin 658 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

FED’İN MESAJLARI PİYASAYI ŞAŞIRTTI Beklentilere uygun olarak 0,25 puan faiz indirimi yapan Fed, ekim ve aralık toplantılarında da indirime işaret etti. Ancak bankanın 2026 yılı için yalnızca 1 faiz indirimi öngörmesi piyasalarda kafa karışıklığı yarattı.

Büyüme beklentisi yüzde 1,4’ten yüzde 1,6’ya revize edilirken, enflasyon tahmini yüzde 3,1 seviyesinde sabit tutuldu. Böylece enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalacağı öngörülüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ Parasal genişlemenin devam etmesi, yüksek enflasyon ve jeopolitik riskler altın fiyatları için destekleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Analistler, “Dolayısıyla FED sonrası altın fiyatındaki düşüş, son dönemde rekor seviyelere ulaşılmasının ardından teknik bir konsolidasyonu temsil ediyor olabilir. İleriye dönük gevşek para politikası yönlendirmesi ise altın açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Değerli metallerin, parasal gevşemelerden faydalandığı biliniyor. Düşük faiz oranları, getiri sağlamayan altının fırsat maliyetini azaltarak cazibesini artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Deutsche Bank, 2026 yılı için ons altında ortalama 4 bin dolar beklentisini koruyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 860 TL

Çeyrek altın: 8 bin 175 TL

Cumhuriyet altını: 32 bin 618 TL

Ons altın: 3 bin 657 dolar