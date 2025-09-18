Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…
Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

18.09.2025 09:37:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları...

Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD Merkez Bankası’nın beklentilere paralel faiz kararı sonrası altın fiyatlarında dalgalanma yaşandı. Dünkü işlemlerde ons altın 3 bin 707 dolarla rekor seviyeye yükselirken, günü yüzde 0,81 düşüşle 3 bin 660 dolardan kapattı. Fed sonrası ilk işlem gününde fiyat 3 bin 658 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

FED’İN MESAJLARI PİYASAYI ŞAŞIRTTI

Beklentilere uygun olarak 0,25 puan faiz indirimi yapan Fed, ekim ve aralık toplantılarında da indirime işaret etti. Ancak bankanın 2026 yılı için yalnızca 1 faiz indirimi öngörmesi piyasalarda kafa karışıklığı yarattı.

Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

Büyüme beklentisi yüzde 1,4’ten yüzde 1,6’ya revize edilirken, enflasyon tahmini yüzde 3,1 seviyesinde sabit tutuldu. Böylece enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalacağı öngörülüyor.

Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Parasal genişlemenin devam etmesi, yüksek enflasyon ve jeopolitik riskler altın fiyatları için destekleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Analistler, “Dolayısıyla FED sonrası altın fiyatındaki düşüş, son dönemde rekor seviyelere ulaşılmasının ardından teknik bir konsolidasyonu temsil ediyor olabilir. İleriye dönük gevşek para politikası yönlendirmesi ise altın açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Değerli metallerin, parasal gevşemelerden faydalandığı biliniyor. Düşük faiz oranları, getiri sağlamayan altının fırsat maliyetini azaltarak cazibesini artırıyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

Deutsche Bank, 2026 yılı için ons altında ortalama 4 bin dolar beklentisini koruyor.

Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 860 TL
  • Çeyrek altın: 8 bin 175 TL
  • Cumhuriyet altını: 32 bin 618 TL
  • Ons altın: 3 bin 657 dolar
Altında kritik karar sonrası sert düşüş: Yatırımcıyı ne bekleniyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…
  • Yarım altın: 16 bin 359 TL
  • Tam altın: 32 bin 605 TL
  • Gremse altın: 81 bin 762 TL
