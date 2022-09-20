Altın madencilerinden tahmin: Toparlanma bekliyoruz

20 Eylül 2022 Salı, 10:36

Altın madencileri, Fed'den son 10 yılın en şahin faiz artırımları ile karşı karşıya kalınsa da altına ilginin devam edeceğine inanıyorlar.

Foreks'in aktardığına göre, Denver Altın Forumu'na katılan maden şirketlerinden 10'unun yöneticileri ile yapılan anket yıl sonunu kadar fiyatın 1806,10 dolar ons seviyesine ulaşacağını tahmin ettiler.

Dünya Altın Konseyi Başkanı Joseph Cavatoni de yaptığı konuşmada, "Merkez bankalarının da aralarında olduğu yatırımcıların altın alımı ile ilgilenmeye devam ettikleri görmeyi sürdüreceksiniz. Jeopolitik riskler altını yatırımcıların akıllarında ön sırada tutmaya devam ediyor" dedi.