Altın neden geriliyor? Yükseliş trendi ne zaman başlayacak?

25 Nisan 2022 Pazartesi, 16:37

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle baskı sürüyor.

Emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözlenirken, geçen hafta yüzde 2,1 değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve 1.915 dolar seviyesine geriledi.

ONS ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ONS altın fiyatındaki gerilemenin arkasında ABD 10 yıllık tahvillerindeki dalgalanmayı işaret etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.84 seviyesindeki direncini yukarı yönde kırıp yüzde 3 seviyelerine hareket etti. Özsoy, ons altın fiyatında geçtiğimiz hafta geri çekilme yaşanmasının başlıca nedenin bu olduğunu vurguladı ve bunun üzerine ABD dolar endeksinin perşembe günü yaşanan hafif bir geri çekilme sonrası tekrardan 100 seviyesi üzerine hızlı hareketi de eklenince, ons altın fiyatının iyice baskılanmış olduğunu belirtti.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1954 dolar seviyesine doğru bir yakınsama olmadıkça ve bu seviyenin üzerinde bir kapama görmediğimiz müddetçe içinde bulunduğumuz ortamda ons altında yeniden bir yükseliş trendinin başladığının söylenemeyeceğini açıklayan Biz Finans Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Eğer ons altın 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak FED toplantısına 1928-1943 dolar aralığında girerse beklenen 50bps artış sonrasında yükseliş trendine geçmesi biraz daha ertelenebilir. Ons altının yeniden 1954 dolar üzerine çıkış yapabilmesi için ABD 10 yıllıklarında bir gerileme olmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Enflasyonist riskler devam ettiği müddetçe güvenli liman olarak tanımlayabileceğimiz enstrüman şu anda küresel ekonomilerde ons altına yerine ABD 10 yıllık tahvil faizleri olarak ön plana çıkıyor. Gram altın tarafında ise 914 TL altında yakalayabilecek fiyatların alım fırsatları olarak görülüyor” dedi.

DOLAR/TL DİRENCİNİN KIRILMASI ALTINI NEREYE TAŞIR?

Dolar/TL kurunun 14.84TL seviyesini uzun süredir önemli bir direnç seviyesi olarak gördüğünü, eşiğin aşılması sonrasında gram altının ilk etapta 929 TL seviyelerini test edebileceğini söyleyen Özsoy, “Eğer ons altın fiyatı şu andaki seviyelerinde kalsa bile dolar/TL kurundaki artış gram altın fiyatını yukarıya taşımaya yetecektir. 929TL seviyesinin ardından da 935TL seviyelerine kadar elde tutma pozisyonda kalmak şu andaki görünümde en baz senaryo olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.