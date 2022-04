İslam Memiş açıkladı: Altından daha fazla kazandırıyor

25 Nisan 2022 Pazartesi, 12:30

Piyasalara yönelik açıklamalarda bulunan piyasa uzmanı İslam Memiş, dünyada altının kısıtlı olduğunu bu sebeple de bitmek üzere olduğunu vurguladı. Yurttaşların gümüş hakkında yanılgıları olduğuna değinen Memiş, bilinenin aksine gündelik hayatta kullandığımız birçok eşyanın içinde gümüş olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dünyada 3 tane olimpik havuzu dolduracak kadar altın var. Bitti, sınırlı bir varlık. Şu anda altını saklamak çok zor almak kolay. Yer altındaki sınırlı madenden bahsediyoruz. Alımı kolay gidip hemen alabiliyorsunuz. Kuyumcular ortadan kalktıktan sonra ancak müzelerde uzaktan bakacağız. Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır."

"GÜMÜŞ ALTINDAN FAZLA KAZANDIRIR"

"Dünyada salgın hastalıklar arttıkça gümüş fiyatları da artacak. Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın. Gümüş de dünyanın nimetlerinden bir tanesi. Gümüş dediğimiz zaman aklımıza takı, süs eşyası geliyor. Parmağınızdaki yara bandında bile gümüş var. Güneş panellerinde, fotoğrafçılıkta da gümüş kullanılıyor. Sınırlı varlıktır. Altından fazla kazandırır gümüş. 2020 yılında altını tahtından etti. Bu yılın ilk çeyreğinde altından daha fazla getirisi oldu. Gram gram, külçe alabilirsiniz."

"DOLAR ÇOK KONUŞTURUR AZ KAZANDIRIR"

Yatırım yapmak isteyen yurttaşlar tarafından sıklıkla araştırılan ve merak edilen "Dolar mı altın mı?" soruna yönelik de açıklamalarda bulunan Memiş doların konuşulduğu kadar kazandırmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Dolar son 10 yılda yatırımcısı yüzde 676 son 20 yılda yüzde 908 kazandırmış. Çok konuşturur az kazandırır. "Altın mı dolar mı?" Gelenekçiler benim sevdiğim yatırımcı profilidir. her zaman miktara bakarlar. Her zaman varlıklarına sahip çıkarlar. Bir günlük al sat yapanlar var. Her gün aynı soruları sorarlar "Alayım mı satayım mı?" Ben gelenekçi insanım. Altını hayatımızdan çıkaramazlar. Gerçek paradır. Gümüş de öyle. Gerçek para altındır. Gerçek değerini de söyleyebilirim. Gram altın son 10 yılda yüzde 754 kazandırmış son 20 yılda yüzde 6 bin 290 kazandırmış."

"KAĞIT PARALAR KALKACAK"

İslam Memiş yakında kağıt paraların kalkacağını, bunun maksimum 3 yıl sonra gerçekleşeceğini ve bunu merkez bankalarının başkanlarının da ifade ettiğini söyledi.