Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:36

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:36

2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yerkabuğunda yaşanan depremler sırasında oluşan kırıklardan buharlaşan suyun altın oluşumunu sağladığı belirtiliyor. 2015 yılı itibariyle yerkabuğundaki altın miktarının 186 bin 700 ton olduğu tahmin ediliyor. Peki, Altın nedir? Altın madeni neden değerlidir? Altına yatırım yapmak riskli midir?

ALTIN NEDİR?

Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Dünya üzerinde en kıymetli metal altındır. Özellikle parlak sarı görünümü ile vazgeçilemez metaller arasında yer almaktadır.

Yıllardır farklı şekillerde kullanılan altın günümüzde çoğunlukla yatırım amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca günlük yaşamda da her alanda kullanılmaktadır.

ALTIN MADENİ NEDEN DEĞERLİDİR?

Altın özellikle düşük bir erime noktasına sahip madenler içerisinde yer alır. Bu sebepten dolayı külçe ve takı ile beraber bozuk gibi birçok farklı hale getirilme imkanı tanımaktadır.

Altın madeninin çok yumuşak ve kolay işlenebilir olması, bu elementin doğada oldukça kararlı bir yapıda bulunması sebebiyle hava ve sudan çok fazla etkilenmemesi, paslanmaması, birçok aside karşı dirençli olması gibi sebepler altın madenini değerli kılan özelliklerdir.

Herhangi bir fiziksel zarara uğramaması, yapısal olarak deforme olsa dahi değerini koruması gibi sebepler dolayısıyla uzun vadede düşük risk unsuru taşıyan güvenli yatırım araçları arasında yer alıyor. Bir diğer deyişle altın, her zaman önemli ve kıymetli bulunuyor.

Dünyada az bulunan değerli madenler içerisinde yer alması da önemli bir yere sahip hale gelmesine sebeptir.

ALTIN YATIRIMINDA RİSK NEDİR?

Her türlü yatırım gibi, altın alışı ve satışında da hem fırsat hem de risk mevcuttur. Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın yanında kur dalgalanmaları da altın yatırımınızın değer kazanmasına ya da değer kaybetmesine yol açan bir faktördür. Küçük dalgalanmalar yaşasa bile altın değerini hiçbir zaman kaybetmeyen en önemli madenler içerisinde yer alır.

Altının hiçbir kuruluşa ve ülkeye karşı yükümlülüğü yoktur.

Bu nedenle finansal dalgalanmalara karşı daha dengeli bir çizgi izler.

Altın yatırımcı portföylerinde yer alan en etkili risk dengeleyici ve güvenilir araçlardan biri olarak kabul edilir.

Altın yatırımcıyı enflasyona karşı koruma özelliği çok yüksek olan bir finansal üründür.

Altın bireysel tasarrufların enflasyon karşısında değer kaybetmesini engeller.

Altın uzun vadeli bir yatırım olarak görülür.



