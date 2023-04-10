Ons altın geri çekildi! Altın fiyatları kısa ve orta vadede ne olacak?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:08

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 16:08

Altın geleneksel yatırım araçlarının başında geliyor. Yatırım denilince akla ilk gelen alternatiflerden biri.

Spot altın haftanın ilk işlem gününde 2 bin doların altını gördü. Gram altın fiyatları da düşüş eğilimine girdi.

Değerli metal bankacılık krizi ve küresel büyümeyle ilgili artan endişelerin güvenli varlıklara olan talebi artırmasıyla rekor seviye olan 2 bin 75 dolara yaklaşmış ve 2 bin 30 doların üzerine çıkmıştı.

Bu hafta itibari ile Amerika tüfe rakamlarının takip edileceğine dikkat çeken Altın ve piyasalar uzmanı Şirin Sarı "TÜFE rakamlarının yüzde 6'dan 5.2'ye düşmesi bekleniyor. Eğer bu düşüş gerçekleşirse piyasa açısından 2-3 Mayıs öncesinde Fed toplantısına kadar enflasyonun düşüş eğiliminde olması Fed'in faiz artırımlarında doğru yolda olduğu ve artık faiz artırımlarının da piyasaya etkisi Fed'in daha şahin davranmaya etkisi olabilir. Fakat eğer Fed enflasyon rakamı yüzde 6'larda gerçeleşirse tam tersi daha güvercin bir politika izleyebilir" ifadelerini kullandı.

'ALTINI GÜÇLÜ TUTACAK NEDENLER'

Altın fiyatları açısından sadece Fed faiz artırımlarının değil aslında jeopolitik gelişmelerin de etkili olduğuna dikkat çeken Sarı, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının da bu noktada önem taşıdığını söyledi. Sarı, "eğer jeopolitik risk tarafında Rusya Ukrayna ile gelebilecek haber akışı Çin Amerika arasındaki Kuzey Kore, Güney Kore arasındaki haber akışı altını güçlü tutabilecek nedenlerden bir tanesi" dedi.

Sarı sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Merkez bankaları tarafından baktığımızda 2023 ilk iki ayında Dünya Altın Konseyi başta Singapur, Türkiyei Çin, Rusya ve Hindistan merkez bankaları tarafından 125 bin tonluk altın alımının yapıldığını açıkladı. Hem merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesi hem de altın fonlarında altın miktarının artırılıyor olması altını destekleyen nedenler arasında."

'FAİZ ARTIRIMLARININ SONUNA GELDİK'

Emtia Piyasalar Uzmanı Zafer Ergezen ise ons altın tarafında güçlü bir yükselişin özellikle mart ayında görüldüğünün altını çizerek, "Buradaki en büyük neden Fed'in faiz artırımlarını durduracak olması. Artık faiz artırımlarının sonuna geldik. 2023 senesinde faiz tabanının 5.1 olması söylenmişti. Bu böyle olunca bir faiz artırımı kalmış görülüyor piyasada. Bu da demektirki dolar endeksi düşüşüne devam edecek" açıklamasında bulundu.

DOLAR ENDEKSİNİN DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Dolar endeksinin düşmesi ons altının yükselmesi anlamına geldiğini söyleyen Ergezer "Bunun etkisini gördük yine tabi son dönemde özellikle şubat ayında başlayan ve mart ayında görülen bankacılık sektöründeki sıkıntılar yaşandı. Bu bankacılık etkisindeki sıkıntılar Amerika'da Avrupa'da güvenli liman isteğini oluşturdu. Güvenli liman deyince de akla ons altın geliyor. Dolayısıyla bu da risk primlerinin oluşmasına yol açtı. 2 bin 30 seviyesi önemli kısa vadede, 2 bin 30 seviyesinde ise temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'ALTIN HÂLÂ İLGİ ÇEKİYOR'

Öte yandan Ergezer, "Burada risk primlerinin azaldığını ve geri çekilmeleri görüyoruz ama ons altın hâlâ yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bu noktada kısa vadede belki ons altında 1.968'ler 1970'ler görülebilir. Hatta belki 1960-57 seviyesine geri çekilme de olabilir" diyerek yükselişin devam edeceğini söyledi.

Ergezer sözlerinin devamındaysa şu ifadeleri kullandı:

"1900-1892 SEVİYELERİNE GELİRSE"

"Es kaza 1900-1892 sevilerine gelirse ons altında ben bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel tablo içersinde Fed'in faiz artırımları durdu. Dolar edeksi aşağı eğilimine devam edecek. Geri çekilmeler olsa bile bu da ons altının güçlü kalacağı bir dönem demek. Asıl belirleyici etken Fed'in politikaları ve dolar endeksi. Dolar endeksindeki geri çekilmeler ise devam edecek gibi duruyor. Dolayısıyla ons altında güçlü seyrin devam etmesini bekliyoruz."