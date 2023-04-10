Uzun vadede düşük risk: Altın
Volkanik kuvarsların içinde, akarsuların kumlu yataklarında toz ve külçe halinde bulunabilen altın, dünyadaki en önemli yatırım kaynakları arasında yer alıyor. 2006 sonu itibarı ile tarih boyunca çıkarılan altının 158.000 ton olduğu tahmin ediliyor. Altın yatırımının avantajları ve Türkiye'deki altın birikimi konuları merak ediliyor. İşte, ayrıntılarıyla altın ve altın yatırımı...
Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kağıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatkârların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, paladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.
Dünyada altın kaynaklarının dağılımı ile sahip olunan altın miktarı büyük paralellik göstermemektedir. Dünya'daki altın rezervinin en fazla olduğu ülkeler ve rezerv yüzdeleri sırası şu şekildedir:
Avustralya (%17)
Rusya (%14)
Güney Afrika Cumhuriyeti (%10,5)
Amerika Birleşik Devletleri (%5)
Endonezya (%5)
2006 yılına kadar Güney Afrika dünyanın en büyük altın üreticisiydi. 1960'ların sonları ve 1970'lerin başlarında hiçbir ülke Güney Afrika'nın en yüksek üretim döneminin ölçeğine yaklaşamamıştır. 2007'de diğer ülkelerde artan üretim ve Güney Afrika'daki üretimin azalması ile Çin en büyük üretici konumuna geçmiştir. 1970'te Güney Afrika 995 ton veya 32 milyon ons altın üretmiştir. Bu rakam dünyadaki 47,5 milyon onsluk üretimin üçte ikisine tekabül etmektedir.
Üretim rakamları birincil maden üretimi içindir. ABD'de, örneğin 2011 yılı için ikincil kaynaklar (yeni ve eski hurda) birincil üretimi aşmıştır.
Altın, birçok ülkede uzun vadeli yatırımlarda kullanılan önemli bir kaynaktır. Altın yatırımının avantajları şu şekilde sıralanabilir:
Altın, katma değer vergisinden muaf bir yatırım kaynağıdır.
Diğer değerli metallerin yanı sıra daha iyi işlem görür.
Altın, bankalardan ve finas kuruluşlarından bağımsız bir kaynaktır.
Bir yatırımcı, elindeki altını istediği zaman Türk Lirası'na, Euro'ya veya Amerikan Doları'na dönüştürebilir.
Altın, ATS ssitemini kullanan bankalar arasında ödeme aracı olarak kullanılabilir.
Altın, günden güne gittikçe artan enflasyon oranlarının karşısında yatırımın değer kaybetmesini önleyici niteliktedir.
Türkiye'de yastık altı altın, 2022'de 280 milyar dolar değere sahip olmak üzere toplamda 5 bin ton olarak tahmin edilmişti. Türkiye'de, bankalarda vadeli ve vadesiz olarak açılabilen, birikimlerin altın olarak değerlendirilmesini sağlayan hesap türü olan altın hesapları da gün geçtikçe daha çok kullanılmaya başlandı. Altın hesabı açmak isteyenlerin sahip oldukları altınları bankalara götürmeleri ya da kendi birikimleriyle bankalardan altın alarak hesaplarına eklemeleri yeterli oluyor.
Uzun vadede düşük risk oranı veren altın, tüm bunlar göz önüne alındığında avantajlı bir yatırım aracı haline geliyor.
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