Uzun vadede düşük risk: Altın

Türkiye'de yastık altı altın, 2022'de 280 milyar dolar değere sahip olmak üzere toplamda 5 bin ton olarak tahmin edilmişti. Türkiye'de, bankalarda vadeli ve vadesiz olarak açılabilen, birikimlerin altın olarak değerlendirilmesini sağlayan hesap türü olan altın hesapları da gün geçtikçe daha çok kullanılmaya başlandı. Altın hesabı açmak isteyenlerin sahip oldukları altınları bankalara götürmeleri ya da kendi birikimleriyle bankalardan altın alarak hesaplarına eklemeleri yeterli oluyor.