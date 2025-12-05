Altın piyasası yön arıyor: Fiyatlar neden geriledi? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın güne 5 bin 745 TL’den, ons altın ise 4 bin 202 dolardan başladı. Ons tarafında hafta genelinde yüzde 0,30’luk sınırlı bir gerileme izlendi.
Analistlere göre, Fed’in olası faiz indirimlerine ilişkin beklentiler büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen son ekonomik verilerin yarattığı belirsizlik ise altın piyasasında kâr satışlarını öne çıkardı.
ALTIN PİYASASINDA GÜNCEL GÖRÜNÜM
Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik hem iç hem de dış piyasalarda yakından takip ediliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.
5 Aralık 2025 Cuma sabahı itibarıyla altın piyasasındaki son tablo şöyle:
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 5 bin 750 TL
- Çeyrek altın: 9 bin 565 TL
- Cumhuriyet altını: 38 bin 106 TL
- Ons altın: 4 bin 209 dolar
- Yarım altın: 19 bin 130 TL
- Tam altın: 37 bin 932 TL
- Gremse altın: 95 bin 122 TL