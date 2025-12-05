Altın piyasası yön arıyor: Fiyatlar neden geriledi? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın güne 5 bin 745 TL ’den, ons altın ise 4 bin 202 dolar dan başladı. Ons tarafında hafta genelinde yüzde 0,30 ’luk sınırlı bir gerileme izlendi.

ALTIN PİYASASINDA GÜNCEL GÖRÜNÜM

Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik hem iç hem de dış piyasalarda yakından takip ediliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.