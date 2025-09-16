Altın piyasasında sürpriz yükseliş: Yatırımcılar 10 kat kazandıran alternatife yöneldi!

Altın piyasasında son dönemde yatırımcıların ilgisini çeken ürünlerden biri gremse altın oldu. Çeyrek altının yaklaşık 10 katı değerinde olan bu özel yatırım aracı, yüksek tutarda tasarruflarını tek seferde altına çevirmek isteyenlerin tercihleri arasında öne çıkıyor.

GREMSE ALTIN NEDİR?

Gremse altın, 22 ayar olarak basılan ve yaklaşık 18 gram ağırlığında büyük bir altın türü. Halk arasında “beşli altın” veya “beşi bir yerde” gibi ürünlerle karıştırılsa da, esasen çeyrek altının 10 katı büyüklüğünde olmasıyla öne çıkıyor. Yatırım ve düğünlerde takı amaçlı kullanımda sıkça tercih ediliyor.

GÜNCEL GREMSE ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasındaki dalgalanmalara rağmen gremse altın yatırımcılar için cazibesini koruyor. Bugün itibarıyla:

Alış fiyatı: 78 bin 883 TL

78 bin 883 TL Satış fiyatı: 80 bin 681 TL

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ

Gram ve çeyrek altını tercih eden küçük ölçekli yatırımcıların yanı sıra, daha yüksek bütçeli yatırımcılar gremse altına yöneliyor. Düğün sezonu ve talepteki artış, bu özel altın türünü piyasada hızla öne çıkarıyor.