Altın piyasasında Trump’ın 'abluka' etkisi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 14 Nisan 2026 Salı...

Altın fiyatları, önceki gün gördüğü yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olurken, yatırımcıların odağı ABD-İran hattındaki gelişmelere çevrildi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.857 TL Çeyrek altın 11.424 TL Cumhuriyet altını 45.764 TL Ons altın 4.768 dolar Yarım altın 22.951 TL Tam altın 44.355 TL Gremse altın 111.228 TL

Spot altın yüzde 0,7 artışla ons başına 4 bin 774 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 primle 4 bin 790,70 dolara çıktı. Petrol fiyatları ise varil başına 100 doların altına geriledi. Bu düşüşte, ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yeniden gündeme gelmesi etkili oldu.

PETROL VE ENFLASYON ETKİSİ

Yüksek petrol fiyatları, üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı çekiyor. Artan enflasyon ise genellikle altına olan talebi destekliyor. Ancak yüksek faiz ortamı, getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın tarafındaki yükselişin etkisiyle gram altın da değer kazandı. Gram altın yüzde 0,7 yükselişle 6 bin 862 TL seviyesinden işlem gördü.

PİYASALAR ANLAŞMA İHTİMALİNİ FİYATLIYOR

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, piyasaların ABD ile İran arasında hâlâ bir anlaşma ihtimalini değerlendirdiğini belirtti. Reuters’a konuşan kaynaklara göre Washington ile Tahran arasındaki müzakereler sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açma konusunda ilerleme kaydedileceğini beklediklerini ifade etti.

JEOPOLİTİK GERİLİM DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun İran limanlarına yönelik abluka başlattığını açıklarken, Tahran yönetimi ise hafta sonu İslamabad’da yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Körfez’deki komşu ülkelerin limanlarını hedef alabileceği uyarısında bulundu.

ZAYIF DOLAR ALTINI DESTEKLİYOR

ABD dolarının bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha cazip hale getiriyor.

4 BİN 850 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, kısa vadede makro veri akışının sınırlı olduğunu ve ABD-İran haber akışının fiyatlamalarda belirleyici olacağını ifade etti. Analiste göre altın fiyatlarında 4 bin 850 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın bu yıl 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 29’a yükseldi. Geçen hafta bu oran yaklaşık yüzde 12 seviyesindeydi. Savaş öncesinde ise yıl içinde iki faiz indirimi beklentisi bulunuyordu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de yükseliş eğilimi görüldü. Spot gümüş yüzde 0,9 artışla 76,27 dolara, platin yüzde 0,1 yükselişle 2.071,75 dolara ve paladyum yüzde 0,2 primle 1.576,23 dolara çıktı.