Altın piyasasında 'Trump' ültimatomu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Nisan 2026 Salı...

Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 640,93 dolara geriledi. ABD haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 666,70 dolardan işlem gördü.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.666 TL Çeyrek altın 11.443 TL Cumhuriyet altını 45.366 TL Ons altın 4.649 dolar Yarım altın 22.785 TL Tam altın 44.079 TL Gremse altın 110.537 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki sınırlı geri çekilmeye rağmen gram altın fiyatları yeni güne yatay pozitif başladı. Gram altın 6 bin 666 TL seviyesinden işlem gördü.

PİYASALARDA BEKLE-GÖR SÜRECİ

Tastylive Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, yatırımcıların Trump’ın son dönemdeki sert açıklamalarının sonuçlarını beklediğini ifade etti.

İran, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimde kalıcı çözüm istediğini vurgularken, Hürmüz Boğazı’nı açma yönündeki baskılara karşı direnç gösteriyor. Trump ise salı gecesine kadar anlaşma sağlanamaması durumunda İran’a yönelik sert adımlar atabileceklerini dile getirdi.

PETROL FİYATLARI 110 DOLARIN ÜZERİNDE

Artan jeopolitik risklerle birlikte petrol fiyatları 110 doların üzerindeki seyrini sürdürdü. Yükselen enerji maliyetleri enflasyon endişelerini artırırken, para politikası beklentileri üzerinde de etkili oluyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Federal Reserve yetkilileri, enflasyonun istihdama kıyasla daha büyük bir risk oluşturduğunu belirterek sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Beth Hammack ve Austan Goolsbee de bu görüşü destekleyen isimler arasında yer aldı.

Piyasalarda bu yıl faiz indirimi beklentisi büyük ölçüde fiyatlamalardan çıkarıldı.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Yatırımcıların odağında Fed’in mart ayı toplantı tutanakları ile birlikte açıklanacak PCE ve TÜFE verileri bulunuyor.

ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Tastylive Makro Strateji Başkanı Spivak, kısa vadeli belirsizliklere rağmen altın fiyatlarının yıl sonuna doğru yeniden yükselişe geçebileceğini belirtti. Spivak, fiyatların 5 bin 500-6 bin dolar aralığına yaklaşabileceğini ifade etti.

DİĞER METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle 72,17 dolara, platin yüzde 1,1 kayıpla 1.958,75 dolara gerilerken, paladyum ise yüzde 0,5 azalışla 1.478,49 dolara indi.