Altın piyasasında Trump ve Fed kıskacı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 12 Mayıs 2026 Salı...

Altın fiyatları, yatırımcıların Batı Asya’daki jeopolitik gelişmeleri ve ABD’den gelecek enflasyon verilerini takip etmesiyle yatay bir görünüm izledi. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin sinyallere odaklanırken, değerli metallerde sınırlı hareketler görüldü.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.889 TL Çeyrek altın 11.275 TL Cumhuriyet altını 44.948 TL Ons altın 4.732 dolar Yarım altın 22.536 TL Tam altın 44.812 TL Gremse altın 112.376 TL

Spot altının ons fiyatı 4 bin 732,89 dolarda dengelenirken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,3 artışla 4 bin 742,40 dolara yükseldi.

TRUMP’TAN İRAN İLE ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin “yaşam destek ünitesinde” olduğunu açıkladı.

Trump, Tahran yönetiminin savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtın, taraflar arasında derin görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Tastylive Küresel Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, merkez bankalarının giderek daha şahin bir tutum sergilediğini belirtti.

Spivak, “Fed için bu durum, bu yıl faiz indirimi ihtimallerinin neredeyse tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALAR ABD TÜFE VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda dikkatler gün içinde açıklanacak ABD tüketici enflasyonu (TÜFE) verisine çevrildi. Açıklanacak verinin, Fed’in para politikası yol haritasına ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

PETROL VE DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Asya piyasalarında petrol fiyatları yükseliş eğilimini korurken, dolar da önceki seansta başlayan değer kazancını sürdürdü.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon baskısını artırabileceği, bunun da faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına neden olabileceği değerlendiriliyor.

Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

GOLDMAN SACHS VE BOFA BEKLENTİLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Goldman Sachs ile Bank of America, yüksek enerji maliyetleri ve güçlü iş gücü piyasasını gerekçe göstererek bu yıl için ABD faiz indirimi beklentilerini düşürdü.

TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ TAKİP EDİLİYOR

Piyasalar ayrıca Trump’ın bu hafta Çin’e gerçekleştireceği iki günlük ziyareti yakından izliyor.

Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile başta Batı Asya olmak üzere birçok önemli başlığı ele alması bekleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş ons başına 86,08 dolarda yatay seyretti.

Platin yüzde 1,6 düşüşle 2 bin 98,25 dolara gerilerken, paladyum yüzde 1 kayıpla 1.494 dolardan işlem gördü.