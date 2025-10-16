Altın rekora doymuyor: Fiyatlar yeniden tarihi zirvede! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Ekim 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yeni rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 16 Ekim 2025 Perşembe...

ALTIN REKORA DOYMUYOR Altın fiyatları perşembe günü art arda beşinci işlem gününde de yükselerek tarihi seviyelere ulaştı. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin artması, ABD federal hükümetinin kapanma olasılığı ve faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı Uluslararası spot altın yüzde 0,8 yükselerek ons başına 4 bin 242 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 1,2 artışla 4 bin 253 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI Ons altındaki yükselişin etkisiyle Türkiye’de gram altın fiyatı da rekor seviyeye ulaştı. Gram altın yüzde 0,7 oranında yükselerek 5 bin 700 lira seviyesini aşarak yeni bir zirve kaydetti.

ABD-ÇİN GERİLİMİ ALTINA GÜÇLÜ DESTEK VERDİ ABD’li yetkililer, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği genişletilmiş kontrolleri küresel tedarik zincirine tehdit olarak değerlendirdi. İki ülke, karşılıklı olarak birbirlerinin gemilerine liman ücretleri uygulamaya başladı.

OANDA kıdemli analisti Kyle Rodda, “Fed’in faiz indirimlerine dair daha yüksek bir olasılık vurgusu altını destekliyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın bu durumu açıkça bir ticaret savaşı olarak nitelendirmesi, altına güçlü bir ivme kazandırdı” dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington’un Pekin’in adımlarına karşı ihracat kontrolleri dahil ek önlemleri devreye alabileceğini belirtti. Çin’in Rus petrolü alımlarına yönelik ek vergilerin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

ABD HÜKÜMETİNİN KAPANMASI EKONOMİYİ ZORLUYOR İki haftadır süren federal hükümetin kapanmasının ABD ekonomisinde haftalık 15 milyar dolara kadar üretim kaybına yol açabileceği tahmin ediliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR Yatırımcılar, Fed’in bu ayki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakıyor. Aralık ayında ise ikinci bir indirimin gündeme gelebileceği öngörülüyor.

ALTINDA BU YIL YÜZDE 61'LİK ARTIŞ Faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler, “de-dolarizasyon” süreci ve altın destekli borsa yatırım fonlarına güçlü girişler, yılbaşından bu yana altın fiyatlarını yüzde 61 oranında yükseltti.

ANZ BANK’TAN YENİ TAHMİN ANZ Bank, altının yıl sonuna kadar 4 bin 400 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Dünyanın en büyük altın destekli ETF’si olan SPDR Gold Trust (GLD)’ın varlıkları 1.022,6 tona çıkarak Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM Spot gümüş perşembe günü yüzde 0,2 yükselişle 53,17 dolar seviyesinde işlem gördü. Gümüş hafta başında 53,60 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Platin yüzde 0,7 artışla 1.671,65 dolar, paladyum ise yüzde 0,8 yükselerek 1.548,75 dolar seviyesine çıktı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 696 TL

5 bin 696 TL Çeyrek altın: 9 bin 664 TL

9 bin 664 TL Cumhuriyet altını: 38 bin 479 TL

38 bin 479 TL Ons altın: 4 bin 235 dolar