Altın talebi patladı

Küresel altın talebi, başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya'dan gelen talep ve merkez bankalarının alımlarını artırmasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1238,3 ton oldu.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:37
Altın talebi patladı
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Dünya Altın Konseyinin, yılın ilk çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, merkez bankalarının ve Asya'dan özel yatırımcıların güçlü alımları ilk çeyrekte altın talebini 2016'dan beri en yüksek seviyesine çıkardı.

Küresel altın talebi, ilk çeyrekte 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 3 artarak 1238,3 tona ulaştı.

İlk çeyrekte mücevher talebi yüzde 2 düşüşle yaklaşık 479 tona indi.

Yılın ocak-mart döneminde yatırım amaçlı altın (sikke ve külçe altın) alımında artış olurken, yatırım amaçlı altın alımı (tezgah üstü piyasalar hariç) da geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 3 artarak 312 tona ulaştı.

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı ilk çeyrekte 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 290 tona yükseldi. Bu da merkez bankalarının altın alımında şimdiye kadarki en güçlü yıl başlangıcı oldu.

Öte yandan, Türkiye'nin yatırım amaçlı altın talebi (sikke ve külçe altın) de ilk çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak yaklaşık 44 ton oldu.

Ülkenin mücevher olarak altın talebi ise ilk çeyrekte 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 19 artarak 11 tona ulaştı. Bu da 2015'ten beri ülkedeki mücevher talebinde en güçlü ilk çeyrek olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) birinci çeyrek boyunca 30 ton daha satın alarak altın rezervlerini 570 tona çıkardı.

Bu arada, Londra Külçe Piyasası Birliğine (LBMA) göre, altının ons fiyatı ilk çeyrekte hızlı artışın etkisiyle ortalama 2,070 dolar seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatında geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 artış görüldü.

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