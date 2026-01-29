Altın talebinde tarihi rekor: Küresel rapordaki Türkiye ayrıntısı dikkat çekti

Dünya Altın Konseyi, 29 Ocak 2026 tarihli “Gold Demand Trends: Q4 and Full Year 2025” başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda yer alan 2025 verileri, altının hem fiyat hem de talep tarafında tarihi bir eşiği geride bıraktığını gösterdi. Küresel belirsizliklerin etkisiyle altının güvenli liman özelliğinin yeniden güç kazandığı vurgulandı.

2025 yılında küresel altın talebi rekor seviyelere ulaşırken, tezgah üstü (OTC) işlemler dahil toplam talep ilk kez 5 bin ton eşiğini aştı. Toplam talep 5 bin 2 ton olarak kayda geçerken, yükselen fiyatların etkisiyle altın piyasasının toplam değeri 555 milyar dolara çıktı.

BİR YILDA 53 KEZ ZİRVE

Rapora göre 2025, altın fiyatları açısından da istisnai bir yıl oldu. LBMA altın fiyatı yıl boyunca 53 kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yıllık ortalama fiyat ons başına 3 bin 431 dolar olurken, dördüncü çeyrekte ortalama ons fiyatı 4 bin 135 dolar ile yeni bir rekor kırdı.

Talep artışında en belirleyici unsur yatırım kanalı oldu. Küresel altın ETF’lerine net 801 ton giriş gerçekleşirken, külçe ve sikke talebi son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez bankaları ise 2025 boyunca toplam 863 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu rakam güçlü talebe işaret etse de, önceki yıllarda görülen 1000 tonun üzerindeki alım temposunun altında kaldı.

MÜCEVHER TALEBİNDE GERİLEME

Yüksek fiyat seviyesi mücevher talebi üzerinde baskı oluşturdu. Küresel mücevher tüketimi hacim bazında gerilerken, değer bazında artış kaydetti. Raporda, tüketicilerin altına olan ilgisinin sürdüğü ancak daha düşük gramajlı ürünlere yönelimin arttığı ifade edildi.

Teknoloji sektöründeki altın talebi ise genel olarak yatay bir seyir izledi. Yapay zekâ odaklı elektronik üretimi talebi desteklerken, geleneksel tüketici elektroniğinde devam eden zayıflık artışı sınırladı.

2026 YILI BEKLENTİLERİ

Dünya Altın Konseyi, 2026 yılına ilişkin değerlendirmesinde jeopolitik riskler ve küresel ekonomik kırılganlıkların yatırım talebini desteklemeyi sürdürebileceğini belirtti. Buna karşın, yüksek fiyat ortamının mücevher talebi üzerindeki baskıyı devam ettirebileceği öngörüldü.

TÜRKİYE’DE ALTIN TALEBİNE FİYAT BASKISI

Raporda Türkiye’ye özel değerlendirmelere de yer verildi. Yüksek enflasyon, jeopolitik belirsizlikler ve dalgalı ekonomik görünümün altın talebi üzerinde belirleyici olduğu vurgulandı.

2025 yılında Türkiye’de mücevher talebi yıllık bazda yüzde 20 gerileyerek 32,8 ton seviyesine düştü. Yerel piyasada ons başına 300 dolara kadar yükselen primlerin özellikle yılın son çeyreğinde talep üzerinde ilave baskı yarattığı belirtildi.

Yatırım tarafında ise külçe ve sikke talebi 71,1 tona geriledi. Raporda, yüksek fiyatların dönemsel kâr realizasyonlarını teşvik ettiği, buna karşın servet koruma ve güvenli liman motivasyonlarının yatırımcı ilgisini canlı tuttuğu ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılı boyunca net 27 ton altın alımı yaptığı da raporda yer aldı.