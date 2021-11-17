Altın tarihi zirvesini yeniledi!

Altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin etkisiyle ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkisiyle tarihi yüksek seviyelerde işlem görüyor. Altının gram fiyatı 618 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.015 lira, Cumhuriyet altını 4.142 liradan satılıyor

AA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 11:21
Altın tarihi zirvesini yeniledi!
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Altın fiyatının dolar karşısında yüksek seyretmesi ve dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi rekorunu yineledi.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 618 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 613,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 618,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.015 lira, Cumhuriyet altını da 4.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.856 dolardan alıcı buluyor.


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