Piyasalar alev aldı: Dolar ve altında rekor üstüne rekor

16 Kasım 2021 Salı, 17:09

TCMB enflasyondaki yükselişe ve TL'de lokallerin alım gücünü düşüren değer kaybına rağmen para politikasını gevşetiyor. Dolar/TL, Türkiye'de devam eden enflasyon ve para politikası endişeleri ve doların küresel çapta değer kazanmasıyla birlikte yeni tarihi zirve olan 10 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyon cephesinde maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Küresel konjonktür ve yurt içi görünüm enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamızı gerektiriyor" dedi.

DOLAR VE EURO'DA REKOR

Elvan'ın bu açıklamalarının ardından Türk Lirası, dolar karşısında erimeye devam ederken, serbest piyasada dolar 10,28, euro (avro) ise, 11,66 TL'ye yükselerek tarihi zirvelerini gördü.

ÇEYREK ALTIN'DA TARİHİ ZİRVE

Altın fiyatları ise, ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükselişini sürdürerek 615 liradan işlem görüyor. Altının yükselmesiyle birlikte ilk kez dört haneleri gören çeyrek altın, 1008 TL seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı.

TL'DE KAYIP SÜRÜYOR

TL, enflasyondaki yükselişe rağmen gerileyen politika faizinin yarattığı baskının da katkısıyla geçen hafta dolar karşısında yüzde 3 değer yitirerek önemli bir psikolojik seviye olan 10 seviyesini aştı.

ZAMLAR ENFLASYONU ETKİLİYOR

Akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti. EPGİS, 2 Kasım'daki zammın ardından otogaz fiyatının 25 kuruş daha artırıldığını açıklarken, Türkşeker basında yer alan haberlere göre şeker fiyatını yüzde 25 artırdı.