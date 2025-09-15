Altın ve doların yönünü belirleyecek: Piyasaların gözü o kararda!

Fed’in yaklaşan para politikası kararı yatırımcıların odağında. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında bankanın faiz projeksiyonlarına dair ipuçları aranıyor. Son enflasyon verileri, tarifelerin fiyat artışlarına etkisinin sınırlı kaldığını gösterirken, piyasalar gelecek faiz adımlarına dair fiyatlamalarını netleştiriyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKTI

Para piyasaları, Fed’in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesini bekliyor. Yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi, 2026’da ise en az 3 faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor. Açıklanan makro veriler, "Eylülde 50 baz puanlık indirim olabilir mi?" sorularını gündeme getirdi.

Capital Economics Global Başekonomisti Jennifer McKeown, "Yukarı yönlü enflasyon riskleri 50 baz puanlık faiz indirimi spekülasyonlarının abartılı olduğu anlamına geliyor" dedi. McKeown, yeni projeksiyonların piyasaların ima ettiğinden daha yüksek faiz oranı yolunu gösterebileceğini belirtti ve yavaşlayan iş gücü koşullarının 25 baz puanlık indirimi desteklediğini ifade etti.

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, enflasyon korkularının azalmasıyla bu yıl 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceğini söyledi. Knightley, tüketici talebindeki azalma ve zayıflayan iş piyasasının faiz indirimi için zemin hazırladığını belirtti.

Rabobank Çapraz Varlıklar Strateji Başkanı Christian Lawrence ise, Fed’in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı. Lawrence, tüketici fiyat enflasyonunun hâlâ yüksek olduğunu ve iş gücü verilerinin gecikmeli etkisi nedeniyle tüketimde yavaşlamaların devam edebileceğini söyledi.