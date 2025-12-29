Altın ve gümüş fiyatları haftaya nasıl başladı? Cuma günü zirve yapmışlardı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Aralık 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın ve gümüş fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın ve gümüş fiyatları 29 Aralık 2025 Pazartesi...

SPOT ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ Spot altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 512,74 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın cuma günü yüzde 1,6 yükselerek ons başına 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Spot gümüşte de benzer şekilde geri çekilme izlendi.

ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 536,40 dolara geriledi. Altın fiyatları haftanın ilk gününde 4 bin 472 dolar seviyelerine kadar düşüş yaşadı.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI Ons altın fiyatında görülen gerilemenin ardından gram altın tarafında da düşüş eğilimi etkili oldu. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,3 kayıpla başladı. Altının gram fiyatı 6 bin 230 TL seviyelerinde işlem görürken gün içinde 6 bin 174 TL seviyesine kadar geri çekildi.

GÜMÜŞTE REKOR SONRASI DÜZELTME Spot gümüş, cuma günü yüzde 7,6 artışla ons başına 77 doların üzerine çıkmıştı. Yeni haftada ise yüzde 1,3 düşüşle 78,12 dolar seviyesine geriledi. Gümüş seansın erken saatlerinde 83,62 dolar ile tarihi zirvesini test etmişti.

TRUMP–ZELENSKİY AÇIKLAMALARI PİYASAYI ETKİLEDİ KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Kâr satışları ile Trump ve Zelenskiy arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik yapıcı görünen görüşmelerin birleşimi, altın ve gümüşü baskı altına aldı” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya “çok yaklaştıklarını, belki de çok çok yakın olduklarını” ifade etti.

GÜMÜŞ YILIN EN ÇOK KAZANDIRANI Gümüş yıl başından bu yana yüzde 181 artış göstererek altını geride bıraktı. ABD’de “kritik mineral” olarak sınıflandırılması, arz kısıtları, düşük stok seviyeleri ile sanayi ve yatırım talebindeki artış fiyatlardaki yükselişi destekledi.

ALTINDA 2025 RALLİSİ SÜRÜYOR Altın 2025 yılında da güçlü performansını sürdürerek şu ana kadar yüzde 72 değer kazandı ve birçok kez rekor seviyeleri test etti. ABD’de faiz indirimlerine yönelik beklentiler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının dolardan ve ABD varlıklarından uzaklaşma eğilimiyle artan alımlar ve ETF’lere yönelik güçlü girişler bu yükselişte etkili oldu.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA TAHMİNLER ÜÇ HANELİ Tim Waterer, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki başkanının daha güvercin bir politika izlemesi durumunda altın fiyatlarının gelecek yıl 5 bin dolar seviyesini hedefleyebileceğini belirtti. Gümüş için ise “Faiz indirimleri, güçlü sanayi talebi ve arz sıkıntılarının devam etmesi, 2026’da fiyatları 100 dolara taşıyabilecek bir zemin oluşturabilir” değerlendirmesini yaptı.

FED BEKLENTİLERİ TAKİP EDİLİYOR Piyasalar gelecek yıl ABD’de iki faiz indirimi beklentisini koruyor. Faiz getirisi olmayan varlıklar düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü bir performans sergiliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 232 TL

6 bin 232 TL Çeyrek altın: 10 bin 300 TL

10 bin 300 TL Cumhuriyet altını: 40 bin 999 TL

40 bin 999 TL Ons altın: 4 bin 510 dolar