Altın ve gümüş fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak? Dev bankaların tahminleri yayımlandı!

Altın ve gümüş fiyatları, 2025 yılında güçlü bir artış kaydederken 2026’nın ilk aylarında da oynaklıkla birlikte yükseliş eğilimini sürdürdü. Ancak 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, Batı Asya’da gerilimi artırarak piyasalarda dengelerin değişmesine yol açtı. Bu gelişmeler, değerli metallerin fiyatlamasında da etkili oldu.

Savaşın başladığı tarihten bu yana, altın ve gümüşe ilişkin büyük yatırım kuruluşlarının beklentileri dikkat çekiyor.

BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ

Citi, savaşın başlamasının ardından yayımladığı tahminde ons altın için mart sonu itibarıyla 5.000 dolar öngörürken, 2026 ikinci çeyrek için 4.800 dolar, üçüncü çeyrek için 4.400 dolar ve yıl sonu için 4.200 dolar tahmini paylaştı. 2027 yılı için ise ilk iki çeyrekte 4.000 dolar seviyesini işaret etti.

Goldman Sachs, 4 mart tarihli tahmininde ons altının mart sonunda 4.673 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4.865 dolar, üçüncü çeyrekte 5.067 dolar ve yıl sonunda 5.308 dolar olacağını öngördü. Banka, 2027 ilk çeyrekte 5.505 dolar ve ikinci çeyrekte 5.665 dolar seviyesini tahmin etti.

ING ise 5 Mart tarihli raporunda ons altının mart sonunda 4.900 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 5.100 dolar, üçüncü çeyrekte 5.300 dolar ve yıl sonunda 5.450 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

JPMorgan Chase, daha güçlü bir yükseliş beklentisi ile ons altının mart sonunda 5.100 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 5.530 dolar, üçüncü çeyrekte 5.900 dolar ve yıl sonunda 6.300 dolar olacağını tahmin etti. 2027 için ise 6.440 ve 6.560 dolar seviyeleri öne çıktı.

Standard Chartered, ons altının mart sonunda 4.500 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4.650 dolar, üçüncü çeyrekte 4.850 dolar ve yıl sonunda 5.150 dolar olacağını öngördü. 2027 ilk çeyrekte ise 5.100 dolar tahmini paylaştı.

Landesbank Baden-Wuerttemberg, altın fiyatları için daha yüksek bir senaryo çizerek ons altının mart sonunda 5.000 dolar, 2026 ikinci ve üçüncü çeyrekte 5.400 dolar ve yıl sonunda 5.700 dolar olacağını belirtti. 2027’de ise 6.000 dolara kadar yükseliş bekledi.

Julius Baer, ons altının mart sonunda 4.750 dolar, 2026 yılının ilerleyen dönemlerinde ise kademeli olarak 5.150 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Intesa Sanpaolo ise daha temkinli bir görünüm sergileyerek ons altının mart sonunda 4.860 dolar, 2026 boyunca ise düşüşle 4.000 dolar seviyelerine gerileyebileceğini tahmin etti.

GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN BEKLENTİLER

Citi, ons gümüş için mart sonu tahminini 120 dolar olarak açıklarken, 2026 ikinci çeyrekte 90 dolar, üçüncü çeyrekte 75 dolar ve yıl sonunda 70 dolar öngördü. 2027 için ise 60 dolar seviyeleri beklendi.

ING, gümüş fiyatlarının mart sonunda 89 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 85 dolar, üçüncü çeyrekte 81 dolar ve yıl sonunda 78 dolar seviyesinde olacağını tahmin etti.

JPMorgan, gümüş için mart sonunda 84 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 75 dolar, üçüncü çeyrekte 80 dolar ve yıl sonunda 85 dolar öngördü. 2027’de ise 87 dolar seviyeleri dikkat çekti.

Standard Chartered, gümüşün mart sonunda 80 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 89 dolar, üçüncü çeyrekte 81 dolar, yıl sonunda ise 66 dolar seviyesine gerileyeceğini tahmin etti.

Landesbank Baden-Wuerttemberg, gümüş fiyatlarının mart sonunda 85 dolar seviyesinde olacağını, 2026 boyunca yatay seyrederken 2027’de 75 dolara kadar gerileyebileceğini öngördü.

Julius Baer ise gümüşün mart sonunda 80 dolar seviyesinde başlayarak 2027’ye kadar kademeli düşüşle 72,50 dolara gerileyebileceğini açıkladı.

Intesa Sanpaolo ise gümüş fiyatlarında daha sert bir düşüş öngörerek mart sonunda 83 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 60 dolar ve yıl sonunda 45 dolar seviyesini işaret etti.

KÜRESEL RİSKLER FİYATLARI BELİRLEYECEK

Altın ve gümüşe ilişkin tahminler, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin süreceğine işaret ediyor. Bankaların öngörüleri arasında belirgin farklılıklar bulunurken, piyasalarda oynaklığın devam etmesi bekleniyor.