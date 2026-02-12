Altın ve gümüş fiyatlarında düşüş: Açıklanan kritik veri rotayı değiştirdi! Güncel altın fiyatları 12 Şubat 2026 Perşembe... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ABD’de istihdam artışı ocak ayında beklenmedik şekilde hız kazanırken işsizlik oranı yüzde 4,3’e geriledi. Bu tablo, işgücü piyasasının istikrarlı seyrettiğine işaret ederek, politika yapıcılar enflasyonu izlerken Fed’e faizleri bir süre sabit tutma alanı sağlayabilir. Ancak son 13 ayın en yüksek bordro artışı, işgücü piyasasının görünümünü olduğundan güçlü yansıtıyor olabilir. Yapılan revizyonlar, ekonominin 2025 yılında daha önce tahmin edilen 584 bin yerine 181 bin kişilik istihdam oluşturduğunu ortaya koydu.