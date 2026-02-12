Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın ve gümüş fiyatlarında düşüş: Açıklanan kritik veri rotayı değiştirdi! Güncel altın fiyatları 12 Şubat 2026 Perşembe... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
12.02.2026 09:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
12 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile birlikte gümüş rakamları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 12 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Altın ve gümüş fiyatları, ABD’de açıklanan güçlü istihdam verilerinin ardından geriledi. Faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve ABD Doları'nın güçlenmesi, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar şimdi enflasyon verilerine odaklandı.

GÜÇLÜ İSTİHDAM VERİSİ SONRASI GERİLEME

Ocak ayına ilişkin beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri, kısa vadede faiz indirimi olasılığını azalttı. Bu gelişmeyle birlikte ABD Doları'nda görülen yükseliş, altın ve gümüş fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Yatırımcılar ise para politikasına ilişkin daha net sinyaller almak için cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor.

Spot altın, önceki seansta yüzde 1’in üzerinde değer kazandıktan sonra yüzde 0,4 düşüşle ons başına 5 bin 58 dolara geriledi. Spot gümüş de çarşamba günü kaydettiği yüzde 4’lük yükselişin ardından yüzde 1,4 düşerek ons başına 82,87 dolara indi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

ABD Dolar Endeksi, beklenenden güçlü gelen istihdam raporunun ardından çarşamba günü başlattığı yükselişini sürdürdü. Açıklanan veriler, ABD ekonomisinin temel göstergelerine ilişkin olumlu sinyaller verdi.

ABD’de istihdam artışı ocak ayında beklenmedik şekilde hız kazanırken işsizlik oranı yüzde 4,3’e geriledi. Bu tablo, işgücü piyasasının istikrarlı seyrettiğine işaret ederek, politika yapıcılar enflasyonu izlerken Fed’e faizleri bir süre sabit tutma alanı sağlayabilir. Ancak son 13 ayın en yüksek bordro artışı, işgücü piyasasının görünümünü olduğundan güçlü yansıtıyor olabilir. Yapılan revizyonlar, ekonominin 2025 yılında daha önce tahmin edilen 584 bin yerine 181 bin kişilik istihdam oluşturduğunu ortaya koydu.

FED’İN PARA POLİTİKASI PATİKASI BEKLENİYOR

Yatırımcılar, Fed’in para politikası patikasına ilişkin yeni sinyaller için perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma günü yayımlanacak enflasyon verilerini takip edecek. Bu verilerin, faiz politikasına dair beklentileri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 99 TL
  • Çeyrek altın: 12 bin 28 TL
  • Cumhuriyet altını: 47 bin 927 TL
  • Ons altın: 5 bin 56 dolar
  • Yarım altın: 24 bin 56 TL
  • Tam altın: 47 bin 942 TL
  • Gremse altın: 120 bin 224 TL
