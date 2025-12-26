Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat: Rekor üstüne rekor geldi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Aralık 2025 Cuma altın fiyatları…

Spot altın, yüzde 0,6 yükselişle ons başına 4 bin 506 dolara çıktı. Gün içinde 4 bin 530,60 dolar seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,7 primle 4 bin 533,60 dolara yükselerek rekor tazeledi. Spot gümüş ise yüzde 3,4 artışla 74,35 dolara çıktıktan sonra 75,14 dolar ile tarihi zirvesini test etti.

GRAM ALTIN NE KADAR? Ons altındaki güçlü yükselişin etkisiyle gram altın da güne rekorla başladı. Gram altın, 6 bin 245 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi. Daha sonra yüzde 0,7 oranındaki artışla 6 bin 215 lira seviyelerinde işlem gördü.

ZAYIFLAYAN DOLAR, ALTIN VE GÜMÜŞE TALEBİ ARTIRDI ABD Doları Endeksi (DXY), çarşamba günü kaydedilen son iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyrini korudu. Doların zayıf görünümü, kıymetli metallere olan ilgiyi artırdı. Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 72 oranında değer kazanarak güçlü bir ralli sergiledi ve art arda rekor seviyelere ulaştı.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ NE? Altın fiyatlarındaki yükselişte; ABD’de faiz indirimleri ve ek parasal gevşeme beklentileri, artan jeopolitik riskler, ülkelerin ABD tahvilleri ve dolardan uzaklaşma eğilimiyle güçlenen merkez bankası talebi ile borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlık artışı belirleyici oldu.

GÜMÜŞ ALTINI AÇIK ARA GERİDE BIRAKTI Gümüş fiyatları, yılbaşından bu yana yüzde 158 oranında yükselerek altına kıyasla çok daha güçlü bir performans sergiledi. Yapısal arz açığı, ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi ve sanayi talebindeki artış, gümüşün 75 dolar seviyesini aşmasında etkili faktörler arasında yer aldı.

JEOPOLİTİK GERGİNLİK VE EKONOMİK BASKI Jeopolitik gelişmeler de piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor. Beyaz Saray’ın, ABD askeri güçlerine en az iki ay boyunca Venezuela petrolüne yönelik bir “karantinanın” uygulanmasına odaklanılması yönünde talimat verdiği bildirildi. Reuters’a konuşan bir ABD yetkilisi, Washington’un Caracas üzerindeki baskıyı askeri değil, ekonomik araçlarla artırmayı tercih ettiğini ifade etti.

FED BEKLENTİLERİ FİYATLARI DESTEKLİYOR Makroekonomik cephede ise piyasalar, gelecek yıl Fed’den iki faiz indirimi bekliyor. Faiz getirisi olmayan varlıklar, düşük faiz ortamında daha cazip hale gelirken, bu beklenti altın ve diğer kıymetli metallerdeki yükselişi desteklemeyi sürdürüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 206 TL

Çeyrek altın: 10 bin 236 TL

Cumhuriyet altını: 40 bin 745 TL

Ons altın: 4 bin 506 dolar