Altın ve gümüş yıl sonunda ne kadar olacak? OCBC'den korkutan revizyon

Singapur merkezli banka OCBC, yüksek reel getiriler, güçlenen ABD Doları ve zayıflayan yatırımcı talebinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek 2026 yıl sonuna ilişkin altın ve gümüş fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Banka, kısa vadede daha zorlu bir makroekonomik görünümün öne çıktığını belirtirken, altın ve gümüşe ilişkin uzun vadeli olumlu beklentisini korudu.

ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

OCBC, 2026 yıl sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin 100 dolardan 4 bin 360 dolara indirdi. Banka, gümüş fiyatı tahminini de ons başına 89,50 dolardan 67 dolara düşürdü.

Banka, söz konusu revizyonun değerli metallerde yükseliş beklentisinde yapısal bir değişime işaret etmediğini, daha çok kısa vadede zorlaşan piyasa koşullarını yansıttığını bildirdi.

YÜKSEK REEL FAİZ VE GÜÇLÜ ABD DOLARI ETKİLİ OLDU

OCBC'ye göre tahminlerdeki değişiklikte reel faizlerdeki sert yeniden fiyatlama, ABD Dolarındaki güçlenme ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik beklentilerde daha şahin bir görünümün öne çıkması etkili oldu.

Bu gelişmelerin, getiri sağlamayan varlıklar arasında yer alan altının cazibesini azalttığı belirtildi.

ALTINDA KADEMELİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Banka, altının Eylül 2026 itibarıyla ortalama ons başına 4 bin 180 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. OCBC'ye göre altın fiyatının daha sonra kademeli olarak yükselerek Eylül 2027'de 4 bin 820 dolara ulaşması öngörülüyor.

Gümüş tarafında ise fiyatın aynı dönemde ons başına 64 dolardan 74 dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Altın fiyatları salı günü son kayıplarını artırdı. Spot altın yüzde 0,7 gerilerken, altın vadeli işlemleri yüzde 1 düştü. Gümüş yüzde 1,4, platin ise yüzde 1 değer kaybetti.

ORTA VADEDE DESTEKLEYİCİ UNSURLAR DEVAM EDİYOR

Tahminlerdeki aşağı yönlü revizyona rağmen OCBC, altın için orta vadeli görünümün desteklenmeye devam ettiğini belirtti.

Banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi, jeopolitik belirsizlikler, mali kaygılar ve portföy koruma talebinin altın fiyatları için önemli destek unsurları olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bununla birlikte OCBC, bu yapısal faktörlerin kısa vadede yüksek reel getiriler ve borsa yatırım fonlarına yönelik girişlerdeki yavaşlamadan kaynaklanan baskıyı dengelemekte yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu.

OCBC'DEN 2013 BENZETMESİ

OCBC, piyasaların ABD faiz patikasını yukarı yönlü yeniden fiyatlamayı sürdürdüğü dönemde altının kırılgan kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Banka, mevcut görünümü 2013 yılında yaşanan "taper tantrum" dönemine benzetti. Söz konusu dönemde yükselen reel getiriler, Fed henüz fiilen faiz artırımlarına başlamadan önce külçe altında sert bir düzeltmeye neden olmuştu.

GÜMÜŞTE SANAYİ TALEBİ DESTEK SAĞLIYOR

Gümüş için uzun vadeli görünümün de olumlu kalmaya devam ettiğini belirten OCBC, devam eden yapısal arz açıkları ile güneş enerjisi, elektrifikasyon ve elektronik sektörlerine bağlı sanayi talebinin gümüşü desteklediğini kaydetti.

Buna karşın banka, kısa vadede zayıf ETF talebi, yüksek reel getiriler ve yatırımcı iştahındaki zayıflamanın bu olumlu unsurların önüne geçtiğini ifade etti. Bu nedenle gümüşün makroekonomik gelişmeler kaynaklı düzeltmelere karşı daha hassas hale geldiği değerlendirildi.

FED'İN MESAJLARI YAKINDAN İZLENECEK

OCBC, önümüzdeki dönemde ABD'de enflasyonun yavaşlaması, iş gücü piyasası verilerinin zayıflaması veya Fed'den daha güvercin bir sinyal gelmesi halinde altın ve gümüş görünümünün iyileşebileceğini belirtti.

Buna karşılık banka, güçlü ekonomik veriler ile kalıcı enflasyonun reel getirileri yüksek tutabileceğini, bunun da altın ve gümüş fiyatlarında kalıcı toparlanmayı geciktirebileceğini kaydetti.