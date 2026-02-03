Altın ve gümüşte sert yükseliş: Gram altın yeniden zirveye göz dikti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Şubat 2026 Salı altın fiyatları…

Altın ve gümüş fiyatları, haftanın ilk gününde görülen sert satışların ardından salı günü güçlü bir toparlanma sergiledi. Kevin Warsh’ın Fed başkan adaylığına ilişkin beklentiler ile CME Group’un teminat (margin) gerekliliklerini artırmasıyla tetiklenen satış dalgası, yerini yüzde 3’ü aşan yükselişe bıraktı.

ALTINDA HIZLI GERİ DÖNÜŞ Spot altın, yüzde 3,5 artışla ons başına 4 bin 817 dolara yükseldi. Pazartesi günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini test eden altın, perşembe günü 5 bin 594 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 3 yükselişle 4 bin 791 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR? Ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket izlendi. Gram altın yüzde 3,6 artışla 6 bin 743 TL seviyesinden işlem gördü.

FİYATLAR DAHA MAKUL BİR ZEMİNE DÖNDÜ Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çekerek, “Piyasanın bir süre oldukça irrasyonel davrandığını düşünürsek, mevcut seviyeler adil değere daha yakın” değerlendirmesinde bulundu. Rodda, son fiyatlamaların altın ve gümüşü ocak ayının ikinci yarısının başındaki seviyelere geri taşıdığını ifade etti.

OCAK AYINDA ALTIN YÜZDE 13 YÜKSELDİ Altın, ocak ayında yaklaşık yüzde 13 değer kazanarak Kasım 2009’dan bu yana en güçlü aylık performansını sergiledi. Aynı dönemde gümüşteki yükseliş yüzde 19’a ulaştı.

FED BAŞKAN ADAYI WARSH ETKİSİ VE DOLAR TEPKİSİ Kyle Rodda, piyasaların Warsh’ın adaylığını “görece güvenilir” bir isim olarak fiyatladığını belirtti. Bu durumun dolar tarafında harekete yol açtığını söyleyen Rodda, söz konusu gelişmenin kıymetli metallerde oluşan büyük yükseliş balonunu patlatan bir iğne işlevi gördüğünü dile getirdi.

CME’DEN TEMİNAT HAMLESİ CME Group, pazartesi kapanışının ardından kıymetli metal vadeli işlemlerinde teminat gerekliliklerini artırdığını duyurdu. Bu adım, özellikle kaldıraçlı pozisyonlar üzerinde baskı yaratan bir unsur olarak öne çıktı.

ABD VERİLERİ VE FED BEKLENTİLERİ: FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI? ABD Çalışma Bakanlığı, kısmi hükümet kapanması nedeniyle ocak ayı istihdam raporunun bu cuma yayımlanmayacağını açıkladı. Temsilciler Meclisi’nin ise yasama gündemiyle toplanması ve nihai oylamanın salı günü yapılması bekleniyor. Piyasalar, 2026 yılında en az iki faiz indirimi öngörürken; faiz getirisi olmayan altın ve gümüş, düşük faiz ortamında tarihsel olarak daha güçlü performans gösteriyor.

GÜMÜŞ ZİRVEDEN DÖNDÜ, PLATİN KARARSIZ, PALADYUM GERİLEDİ Spot gümüş yüzde 4,5 artışla 81,61 dolara yükseldi. Gümüş, geçen perşembe günü 121,64 dolar ile rekor seviyesini test etmişti. Spot platin yüzde 0,6 artarak 2 bin 134,10 dolara çıktı. Platin, 26 Ocak’ta 2 bin 918 dolar ile zirve yapmıştı. Spot paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.711 dolardan işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 720 TL

6 bin 720 TL Çeyrek altın: 12 bin 48 TL

12 bin 48 TL Cumhuriyet altını: 48 bin 11 TL

48 bin 11 TL Ons altın: 4 bin 816 dolar