Altın ve gümüşte 'tahminlerin ötesi' uyarısı: UBS stratejistinden yeni zirve tahmini

İsviçre merkezli küresel banka UBS, değerli metaller piyasasına ilişkin değerlendirmesinde altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş trendinin devam edebileceğini açıkladı. Banka, özellikle jeopolitik riskler ve faiz beklentilerinin fiyatlamaları desteklediğini vurguladı.

ALTINDA YENİ ZİRVE BEKLENTİSİ

UBS’nin değerli metaller stratejisti Joni Teves, altın fiyatlarına ilişkin olumlu beklentilerini koruduklarını belirterek, yıl içinde yeni zirvelerin görülebileceğini ifade etti.

Teves, orta ve uzun vadede altının mevcut tahminlerin üzerine çıkma potansiyelinin arttığını, son yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

UBS, yıl sonu için ons altın hedefini 5 bin 600 dolar olarak korurken, ons gümüş için hedefin ise 100 doların üzerinde olduğunu açıkladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI DESTEKLİYOR

Banka değerlendirmesinde, Batı Asya’daki jeopolitik gerilimler, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve reel faizlerde düşüş beklentisinin güvenli liman talebini artırdığına dikkat çekildi.

Altın ve gümüşteki yükselişin bu faktörlerle desteklendiği ifade edildi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YILLIK YÜKSELİŞ

Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 9’un üzerinde artış gösterirken, gümüşteki yükseliş yüzde 20 seviyesine yaklaştı.

Piyasalarda altın 29 Ocak’ta 5 bin 598 dolar seviyesine çıkarak rekor kırmıştı. Gümüş ise aynı dönemde 121,65 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

GÜNCEL SEVİYELER

Son işlemlerde altının ons fiyatı 4 bin 700 dolar bandının üzerinde seyrederken, gümüş 85 dolar seviyelerinde işlem görüyor.