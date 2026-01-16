Altın ve gümüşte tarihi zirve sonrası 'mola': Rekorlardan sınırlı geri çekilme! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

Spot altın, Asya seansında yüzde 0,3 gerileyerek ons başına 4 bin 598 dolar seviyesine indi. Ancak hafta içinde 4 bin 642,72 dolarla tarihi zirveyi gören altın, bu geri çekilmeye rağmen haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 artışla haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 605,20 dolara geriledi.

GRAM ALTIN NE KADAR? Ons altın fiyatında görülen sınırlı düşüşe karşın, dolar kurundaki hareketlilik gram altını destekledi. Bu etkiyle gram altın fiyatları yüzde 0,1 yükseldi. Gram altın güne 6 bin 400 lira civarında başladı.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ DOLARI DESTEKLEDİ Dolar endeksi üçüncü haftalık yükselişine yönelirken, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan veriler piyasaların odağında yer aldı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 bin kişi azalarak 198 bine indi. Bu seviye, Reuters anketine katılan ekonomistlerin 215 binlik beklentisinin oldukça altında gerçekleşti. Cnbc-E’de yer alan habere göre doların güç kazanması, dolar bazlı fiyatlanan değerli metalleri yurt dışındaki yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE YENİ DENGE Faiz getirisi sunmayan altın, genellikle düşük faiz ortamında daha cazip görülüyor. Ancak ABD’den gelen güçlü ekonomik göstergeler, Fed’in faiz indirimlerini öteleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Bununla birlikte jeopolitik risklerin kısmen azalması da altının “güvenli liman” talebini zayıflattı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolara yönelik baskılarda can kayıplarının azaldığı yönünde bilgi aldığını ve toplu infaz planı olduğuna inanmadığını ifade etti.

MERKEZ BANKALARINDAN ALTIN HAMLELERİ Çin Merkez Bankası, ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla bazı sektörlere yönelik faiz indirimleri açıkladı. Polonya Merkez Bankası ise altın rezervlerini 700 tona çıkarmayı hedeflediğini duyurdu. Dünyanın en büyük altın destekli ETF’i olan SPDR Gold Trust’ın varlıkları da yüzde 0,05 artışla 1.074,80 tona yükseldi.

GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA Spot gümüş fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 90,80 dolara gerilese de haftalık bazda yaklaşık yüzde 13 artışla haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Önceki seansta 93,57 dolar seviyesiyle gümüşte tüm zamanların en yüksek fiyatı görülmüştü.

Vanda Research, bireysel yatırımcıların yoğun alımlarının gümüşü piyasanın “en kalabalık” emtia işlemlerinden biri haline getirdiğini belirtti. TD Securities ise 93,15 dolarlık hedefe ulaşıldıktan sonra kısa gümüş pozisyonunu kapattığını ve teorik olarak yaklaşık 606 bin dolarlık zarar oluştuğunu açıkladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın : 6 bin 394 TL

: 6 bin 394 TL Çeyrek altın: 10 bin 635 TL

10 bin 635 TL Cumhuriyet altını: 42 bin 376 TL

42 bin 376 TL Ons altın: 4 bin 597 dolar