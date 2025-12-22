Altın ve gümüşte yıl sonu rekoru: Fiyatlar 6 bin TL'yi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Aralık 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın ve gümüş fiyatları pazartesi günü güçlü bir yükselişle yeni rekorlara imza attı. Spot altın yüzde 1,3 artışla ons başına 4 bin 396 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Spot gümüş ise yüzde 3,2 primle 69,4 dolara çıkarak tarihi zirvesine ulaştı.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRAYI AŞTI ABD’de ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından iç piyasada gram altın fiyatı da yeni bir rekor kırdı. Gram altın, tarihte ilk kez 6 bin lira seviyesinin üzerine çıktı. Yeni haftaya yüzde 1,3 yükselişle başlayan gram altın 6 bin 51 TL seviyesini test ederek zirvesini yeniledi.

ALTIN 1979’DAN BU YANA EN GÜÇLÜ YILINA HAZIRLANIYOR Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 67 artış kaydetti. Bu yükselişle birlikte altın, 3 bin ve 4 bin dolar seviyelerini ilk kez aşarken, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergilemeye hazırlanıyor.

GÜMÜŞ ALTINI AÇIK ARA GERİDE BIRAKTI Gümüş fiyatları ise yüzde 138’lik artışla altını açık ara geride bıraktı. Gümüşteki bu sert yükselişte güçlü yatırımcı girişleri ve devam eden arz sıkıntılarının etkili olduğu belirtiliyor.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, aralık aylarının genellikle altın ve gümüş için olumlu geçtiğine dikkat çekerek, “Altın ve gümüş için aralık ayı genellikle olumlu geçer, sezonsallık şu anda onların lehine. Ancak altın bu ay zaten yüzde 4 yükseldi ve yıl sonuna yaklaşıyoruz. İşlem hacimleri düşerken kâr satışları ihtimali de artıyor” değerlendirmesinde bulundu.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE MERKEZ BANKALARI DESTEĞİ Geleneksel bir güvenli liman olarak öne çıkan altın; artan jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının istikrarlı alımları ve önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğine yönelik beklentilerle destek buluyor.

Doların zayıflaması da altın fiyatlarına ek destek sağlıyor. Doların değer kaybetmesi, altını yabancı yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor.

PİYASALAR FED’E RAĞMEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temkinli duruşuna karşın gelecek yıl iki faiz indirimi yapılmasını bekliyor. Faiz getirisi olmayan altın ve gümüş, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans sergiliyor.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, iki Fed faiz indiriminin 2026 yılı için de gündemde olduğunu belirterek, ABD’de istihdam piyasasında daha hızlı bir yavaşlama ve Fed’in daha güvercin bir tutum benimsemesinin altın fiyatlarına ilave yukarı yönlü potansiyel sağlayabileceğini ifade etti.

PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELİŞE KATILDI Değerli metallerdeki ralli yalnızca altın ve gümüşle sınırlı kalmadı. Platin, yüzde 4,1 artışla 2 bin 54,25 dolara yükselerek son 17 yılın zirvesini gördü. Paladyum ise yüzde 4 primle 1.781,32 dolara çıkarak yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 49 TL

6 bin 49 TL Çeyrek altın: 10 bin 3 TL

10 bin 3 TL Cumhuriyet altını: 39 bin 694 TL

39 bin 694 TL Ons altın: 4 bin 395 dolar