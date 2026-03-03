Altın ve gümüşte yükseliş serisine sert fren!

Altın fiyatları, Batı Asya’daki çatışmaların etkisiyle yön değiştirdi. Güçlenen dolar ve artan enflasyon beklentileri piyasada baskı yarattı. Fed’e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi düşüşü hızlandırdı.

Altın fiyatları, dört gün süren yükseliş serisinin ardından Batı Asya’da tırmanan savaşın etkisiyle gerilemeye başladı. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı çekebileceği beklentisi ve doların güç kazanması, değerli metaller üzerinde satış baskısını artırdı.

Gün içinde ons altın önce yüzde 1,1’e kadar yükseldi, ardından yön değiştirerek yüzde 3’e varan düşüş kaydetti. Gümüş fiyatlarında ise daha sert hareketler izlendi. Değerli metal gün içinde yüzde 11’e kadar geriledi.

BATI ASYA GERİLİMİ VE FED BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU

Batı Asya’daki çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı taşıması, bu artışın enflasyon verilerine yansıyabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini daha uzun süre erteleyebileceği öngörüsünü beraberinde getirdi.

Yüksek faiz ortamı ve güçlü dolar, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Dolar endeksi bu hafta yüzde 1’in üzerinde yükselirken, ABD’nin 2 yıllık tahvil getirileri pazartesi günü son ayların en sert artışını kaydetti. Piyasalarda Fed’in ilk faiz indirimine ilişkin beklenti eylül ayına ötelenmiş durumda.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin ardından saat 14.15 itibarıyla ons altın günlük yüzde 2,75 düşüşle 5 bin 185 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 7 bin 421 TL’den alıcı buldu.

Gümüş fiyatı da sert geriledi. Gümüş, yüzde 10,5 düşüşle 80,5 dolar seviyesinden işlem gördü.