Altın yatırımcıları dikkat: Altın fiyatları için kritik gün! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Ocak 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:18

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:19

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan aralık ayı ABD enflasyonunda olacak.

Gram altın saat 11.15 itibarıyla Foreks piyasalarda 2051 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 3354 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 804 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,5 değer kaybıyla 2 bin 33 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini ifade eden analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.