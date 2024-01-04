Altın yatırımcıları dikkat...Gram altında tarihi zirve! Yükseliş güçleniyor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 4 Ocak 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:40

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:43

Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle dalgalanırken, 2000 dolar üzerindeki seyrine devam ediyor.

Altının gram fiyatı 10.36 itibarıyla Foreks piyasalarda 2062 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 371 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 859 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 48 dolar seviyesinde dengelendi.

Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımlarına yönelik ipuçları altın fiyatları için önemli olacak.