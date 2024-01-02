Yatırımcılar dikkat: Yılın ilk işlem günü gram altın zirve tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 2 Ocak 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:05

Yılın ilk işlem gününde altın yükselişine devam ediyor. Yatırım araçlarının başında gelen gram altın yılın ilk işlem gününde zirve tazeledi.

Altının gram fiyatı 09.56 itibarıyla Foreks piyasalarda 2038 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 332 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 712 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 74 dolar seviyesinde dengelendi.

Öte yandan kripto para birimlerinde de yeni yılın ilk gününde oynaklık göze çarparken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bazı kurumların Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'nu (ETF) başvurularını onaylayabileceği yönündeki beklentilerle Bitcoin, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doları aştı.

Geçen haftanın son işlem gününde, New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,28, Nasdaq endeksi yüzde 0,56 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni yılın ilk gününe karışık seyirle başladı.

Avrupa tarafında, geçen hafta tatil nedeniyle piyasalar dar bantta hareket ederken, bu hafta Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta boyunca açıklanacak verilerde ekonomik aktiviteye ilişkin sinyallerin varlık fiyatlarını etkilemesi beklenirken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay bir seyir izledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni yıla yükselişle başladı.

Asya'da negatif seyir öne çıkarken, söz konusu seyirde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekonominin karşı karşıya olduğu olumsuzluklara işaret eden konuşması etkili oldu.

Dün yeni yıl konuşması yapan Şi, ekonomik aktiviteyi ve istihdam yaratmayı güçlendirme sözü verirken, bazı işletmelerin zor zamanlar geçirdiğini ve insanların iş bulmakta, temel ihtiyaçları karşılamakta zorluk çektiğini kabul etti.