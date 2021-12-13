Altın yatırımcıları Fed toplantısına odaklandı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 09:42

Gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle 800 TL sınırına kadar dayandı. Altın yatırımcıları ise, değerli metalin nasıl bir performans göstereceğini anlamak için bu hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısına odaklandı.

Gram altın, geçen haftaya 785 TL civarında başladıktan sonra salı günü 773 TL’ye kadar gerilemişti. Çarşamba gününden itibaren dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki seyirle kademeli olarak yükselen gram altın, 799 TL’Ye kadar tırmandıktan sonra yükselişini sürdürerek haftaya 802 TL civarında başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da bin 272 TL'den alınan çeyrek altın, bin 304 TL'de satılıyor.