Altın yatırımında risk büyüyor: Sahte altın nasıl anlaşılır?

Son dönemde piyasada sayısı hızla artan sahte çeyrek altınlar, yatırımcıları ve altın alacakları tedirgin ediyor. Gerçek çeyrek altınlarla neredeyse ayırt edilemeyen bu sahte ürünler, hem piyasada hem de alıcılar için ciddi risk oluşturuyor.

SAHTE ÇEYREK ALTINLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ Altına yatırım yapan veya düğün hazırlığında olan yurttaşlar için sahte çeyrek altın tehlikesi büyüyor. Özellikle yaz aylarında düğün sezonunun hareketlenmesiyle sahte altınlarda dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

SAHTE ALTIN USTALIKLA ÜRETİLİYOR Kuyumcular, sahte altınların gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar ustalıkla üretildiğini belirtiyor. Bu durum alıcıların fark etmeden kandırılmasına yol açabiliyor.

GERÇEĞİNİ AYIRT ETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ Gelişen teknolojiyle birlikte sahte çeyrek altınlar artık Darphane kalitesine yakın şekilde üretiliyor. Görünüşe bakınca ayırt etmek zor olsa da küçük farklar (ağırlık, renk tonu, çıkardığı ses) uzman gözü ve tecrübe gerektiriyor. Sıradan bir alıcı için sahteyi fark etmek neredeyse imkânsız.

KUYUMCULARDAN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ UYARISI Uzmanlar, altın alımında güven vermeyen internet siteleri ve kanallardan uzak durulmasını öneriyor. Yurttaşlara, yalnızca güvenilir kuyumculardan alınan mühürlü ve sertifikalı ürünleri tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Darphane de artan sahtecilik vakaları nedeniyle denetimleri sıkılaştırıyor.

UCUZ ALTIN TUZAĞINA DİKKAT Altın yıllardır güvenilir bir yatırım aracı olsa da piyasaya karışan sahte ürünler ciddi zararlara yol açabiliyor. Uzmanlar, “Piyasa değerinin altındaki altına inanmayın. Cazip görünen teklifler, ciddi kayıplara dönüşebilir” uyarısında bulunuyor.

GERÇEK VE SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? Ağırlık farkı: Gerçek çeyrek altın 1,75 gramdır; sahte olanlar genellikle daha hafif veya daha ağırdır.

Çap ölçüsü: Gerçek altının çapı 18 mm’dir; sahte ürünlerde farklılık görülebilir.

Renk tonu: Gerçek altın parlak sarı renkte, sahte altınlar mat veya farklı sarı tonlarda olabilir.

Ses farkı: Sert zemine bırakıldığında gerçek altın tok ve net ses çıkarır; sahte altın boğuk ve kısa ses verir.

Baskı kalitesi: Darphane baskılı altınlarda desenler nettir; sahte ürünlerde baskılar bulanık veya hatalı olabilir.