Altın yeni haftaya rekorla başladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Değerli metaller, Fed’in para politikasına ilişkin artan belirsizliklere ve Powell’ın açıklamalarına karşın, tarife adımları ile jeopolitik risklerin etkisiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı. Altın, Pazartesi günü değerli metallerin genel yükselişiyle birlikte rekor seviyeye çıktı.

Altının onsu 3.798,73 dolara çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Gram altın 5 bin 86 TL'yi görürken, Çeyrek altın 8.135 TL’den Cumhuriyet altını ise 32.543 TL’den işlem görüyor.

Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi dolar endeksini yükselterek artışı bir miktar törpülese de güvenli liman talebi altının yukarı yönlü seyrini destekledi.

PETROL FİYATINDA DÜŞÜŞ

Petrol, Irak’ın Türkiye üzerinden ham petrol ihracatına yeniden başlaması ve OPEC+’ın Kasım ayında bir başka üretim artışı planlamasıyla birlikte, yaklaşık yüzde 1 düşerek 69,50 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise 65,07 dolardan işlem gördü.