Altın yeniden yükselişte: Savaşın 6'ncı gününde fiyatlar ne kadar? Güncel altın fiyatları 6 Mart 2026 Cuma... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları cuma günü yükselerek bir önceki seansta görülen yüzde 1’den fazla düşüşün ardından toparlandı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve doların zayıflaması, altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket etmesini sağladı.

Spot altın yüzde 1 artışla ons başına 5 bin 124 dolara çıktı. Ancak değerli metal, haftanın genelinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kaygılarını artırması nedeniyle dört haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor.

DOLARIN ZAYIFLAMASI ALTINI DESTEKLEDİ

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için dolar bazlı altını daha ucuz hale getirdi. Bu durum altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

JEOPOLİTİK GERİLİM ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Jeopolitik riskler henüz azalmış değil. Hatta İran Dışişleri Bakanı’nın son röportajında İran güçlerinin ABD veya İsrail’in olası kara harekâtına hazır olduğunu söylemesi nedeniyle gerilimin daha da tırmanma riski var. Bu durum altın fiyatlarını destekliyor” dedi.

Savaşın altıncı gününde İran, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Batı Asya’daki ABD güçlerinin komutanı Amiral Brad Cooper, ABD’nin hava saldırılarını süresiz sürdürebilecek kadar mühimmata sahip olduğunu açıkladı.

ENERJİ FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Çatışmaların tedarik zincirleri ve sevkiyatları aksatması küresel enerji piyasasında da etkisini gösterdi. Yaşanan gelişmeler nedeniyle enerji fiyatları hızla yükselirken, bazı büyük Batı Asya üreticileri üretimi azaltmak zorunda kaldı.

ALTIN BU YIL YÜZDE 18 DEĞER KAZANDI

Geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altın, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik ortamında güçlü bir performans sergiledi. Değerli metal, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazanarak art arda rekor seviyelere ulaştı.

ALTINDA HANGİ SEVİYELER GÜNDEMDE?

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, kısa vadede altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görülebileceğini belirtti. Wong’a göre 5 bin 40 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkarken, 5 bin 280 dolar seviyesi ise güçlü direnç konumunda bulunuyor. Analist, bu seviyenin aşılması halinde fiyatların 5 bin 448 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

ABD’de Perşembe günü açıklanan veriler, ilk işsizlik başvurularının geçen hafta değişmediğini ortaya koydu. Bununla birlikte şubat ayında işten çıkarmaların keskin şekilde azaldığı görüldü.

Piyasalarda yatırımcılar şimdi gün içinde açıklanacak şubat ayı ABD istihdam raporunu bekliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de yükseliş dikkat çekti. Spot gümüş yüzde 1,7 artışla 83,57 dolara yükselirken, platin yaklaşık yüzde 1 artışla 2.141,55 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 1,2 yükselişle 1.648,65 dolara ulaştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI