Altın yükselişe geçti
Altın fiyatları, Omicron varyantına dair endişelerin artması üzerine güvenli liman olarak görülmeye başladı. Güvenli liman olarak görülen altın, yeniden yükselişe geçti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.
Omicron varyantı riskinin DSÖ'nün açıklamalarına reğmen endişeleri arttırması üzerine güvenli liman olarak görülen altının gramı 730 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın, alış 1184 TL, satış 1208 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1093 TL. 115 TL yükseliş gerçekleşti.
''HİÇBİR SEÇENEĞİ GÖZ ARDI ETMİYORUM''
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni koronavirüs varyantının yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Bostic, Fed’in gelecek yıl iki defa faiz artırıp artırmayacağıyla ilgili soruya ise “Bu kesinlikle mümkün. Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum” cevabını verdi.
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